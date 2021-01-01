Вісім смертей та 490 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:06
За минулу добу на Волині зареєстрували 490 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Розподіл випадків:
місто Луцьк – 154,
Луцький район – 33,
Горохівський район – 20,
Ківерцівський район – 47,
Рожищенський район – 24,
місто Нововолинськ – 44,
Володимир-Волинський район – 19,
Іваничівський район – 13,
Локачинський район – 7,
Ковельський район – 58,
Любомльський район – 15,
Шацький район – 3,
Старовижівський район – 2,
Ратнівський район – 9,
Турійський район – 2,
Камінь-Каширський район – 8,
Любешівський район – 16,
Маневицький район – 16.
Усього станом на 1 квітня в області зареєстрували 47 164 випадки.
Одужало – 40 890 осіб (за останню добу – 338).
Летальні випадки – 776 (за останню добу - 8: місто Луцьк – 1, місто Нововолинськ – 1, Горохівський район – 1, Іваничівський район - 2, Ковельський район – 1, Любешівський район – 1, Маневицький район - 1).
Методом ПЛР обстежили 188 309 осіб, за минулу добу обстежили - 1367 осіб.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Розподіл випадків:
місто Луцьк – 154,
Луцький район – 33,
Горохівський район – 20,
Ківерцівський район – 47,
Рожищенський район – 24,
місто Нововолинськ – 44,
Володимир-Волинський район – 19,
Іваничівський район – 13,
Локачинський район – 7,
Ковельський район – 58,
Любомльський район – 15,
Шацький район – 3,
Старовижівський район – 2,
Ратнівський район – 9,
Турійський район – 2,
Камінь-Каширський район – 8,
Любешівський район – 16,
Маневицький район – 16.
Усього станом на 1 квітня в області зареєстрували 47 164 випадки.
Одужало – 40 890 осіб (за останню добу – 338).
Летальні випадки – 776 (за останню добу - 8: місто Луцьк – 1, місто Нововолинськ – 1, Горохівський район – 1, Іваничівський район - 2, Ковельський район – 1, Любешівський район – 1, Маневицький район - 1).
Методом ПЛР обстежили 188 309 осіб, за минулу добу обстежили - 1367 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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