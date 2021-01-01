Вісім смертей та 490 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу





Про це



Розподіл випадків:



місто Луцьк – 154,

Луцький район – 33,

Горохівський район – 20,

Ківерцівський район – 47,

Рожищенський район – 24,

місто Нововолинськ – 44,

Володимир-Волинський район – 19,

Іваничівський район – 13,

Локачинський район – 7,

Ковельський район – 58,

Любомльський район – 15,

Шацький район – 3,

Старовижівський район – 2,

Ратнівський район – 9,

Турійський район – 2,

Камінь-Каширський район – 8,

Любешівський район – 16,

Маневицький район – 16.



Усього станом на 1 квітня в області зареєстрували 47 164 випадки.



Одужало – 40 890 осіб (за останню добу – 338).



Летальні випадки – 776 (за останню добу - 8: місто Луцьк – 1, місто Нововолинськ – 1, Горохівський район – 1, Іваничівський район - 2, Ковельський район – 1, Любешівський район – 1, Маневицький район - 1).



Методом ПЛР обстежили 188 309 осіб, за минулу добу обстежили - 1367 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 490 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська ОДА.Розподіл випадків:місто Луцьк – 154,Луцький район – 33,Горохівський район – 20,Ківерцівський район – 47,Рожищенський район – 24,місто Нововолинськ – 44,Володимир-Волинський район – 19,Іваничівський район – 13,Локачинський район – 7,Ковельський район – 58,Любомльський район – 15,Шацький район – 3,Старовижівський район – 2,Ратнівський район – 9,Турійський район – 2,Камінь-Каширський район – 8,Любешівський район – 16,Маневицький район – 16.Усього станом на 1 квітня в області зареєстрували 47 164 випадки.Одужало – 40 890 осіб (за останню добу – 338).Летальні випадки – 776 (за останню добу - 8: місто Луцьк – 1, місто Нововолинськ – 1, Горохівський район – 1, Іваничівський район - 2, Ковельський район – 1, Любешівський район – 1, Маневицький район - 1).Методом ПЛР обстежили 188 309 осіб, за минулу добу обстежили - 1367 осіб.

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