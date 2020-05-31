В Україні безкоштовно віддають 23 конфісковані авто: хто може їх отримати і як стати власником





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Інформують, що отримати їх можуть заклади охорони здоров'я, заклади де виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, військові формування та інші.



Так, у списку майна на безоплатну передачу 21 транспортний засіб: ВАЗ-21043, BMW 3181, УАЗ-3909, Крайслер PT Cruiser, BMW 320, УАЗ модель 396252, Mitsubishi Carisma, Mitsubishi L 200, Mitsubishi Carisma, Volkswagen Passat та інші.



Заявку необхідно подати до 11 квітня 2021 року за адресою: 61024, Харківська область, місто Харків, вулиця Студентська, будинок 5/6, тел: (057) 704-11-19, 61024, email:



- Колісний транспортний засіб (фургон) CHEVROLET Chevy Van G20 1989 року виробництва



Заявку необхідно подати до 9 квітня 2021 року.ьКуди подавати: 61023, Харківська обл., м. Харків, вул. Міроносицька, 99-А, тел.:(057) 752-01-03, e-mail:



- Транспортний засіб OPEL ZAFIRA 2.0 DTI, 2001 року виробництва



Заявку необхідно подати до 9 квітня 2021 року. Куди подавати: 79000, Львівська область, місто Львів, площа Маркіяна Шашкевича, будинок 1, тел: (032) 235-02-80, email:



Для отримання нереалізованого конфіскованого майна безоплатно потрібно: обрати майно подати заявку протягом 30 днів з моменту публікації оголошення та обґрунтувати потребу на отримання такої допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство юстиції України разом с Державною виконавчою службою та ДП «СЕТАМ» віддають безкоштовно 23 транспортних засоби.Про це йдеться на сторінці OpenMarket у Facebook.Інформують, що отримати їх можуть заклади охорони здоров'я, заклади де виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, військові формування та інші.Так, у списку майна на безоплатну передачу 21 транспортний засіб: ВАЗ-21043, BMW 3181, УАЗ-3909, Крайслер PT Cruiser, BMW 320, УАЗ модель 396252, Mitsubishi Carisma, Mitsubishi L 200, Mitsubishi Carisma, Volkswagen Passat та інші.Заявку необхідно подати до 11 квітня 2021 року за адресою: 61024, Харківська область, місто Харків, вулиця Студентська, будинок 5/6, тел: (057) 704-11-19, 61024, email: [email protected] - Колісний транспортний засіб (фургон) CHEVROLET Chevy Van G20 1989 року виробництваЗаявку необхідно подати до 9 квітня 2021 року.ьКуди подавати: 61023, Харківська обл., м. Харків, вул. Міроносицька, 99-А, тел.:(057) 752-01-03, e-mail: [email protected] - Транспортний засіб OPEL ZAFIRA 2.0 DTI, 2001 року виробництваЗаявку необхідно подати до 9 квітня 2021 року. Куди подавати: 79000, Львівська область, місто Львів, площа Маркіяна Шашкевича, будинок 1, тел: (032) 235-02-80, email: [email protected] , сайт: https://zahidne-minjust.gov.uaДля отримання нереалізованого конфіскованого майна безоплатно потрібно: обрати майно подати заявку протягом 30 днів з моменту публікації оголошення та обґрунтувати потребу на отримання такої допомоги.

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