На Волині стартував конкурс православної журналістики
Сьогодні, 01:13
У Волинській єпархії ПЦУ стартував конкурс для журналістів, які порушують у своїх матеріалах релігійну тематику.
Про це йдеться на сайті Волинської єпархії.
Протягом квітня трудівники «швидкого пера» можуть подавати на творче змагання публікації, пов’язані з православ’ям.
Конкурс проводить інформаційно-видавничий центр єпархії згідно з положенням, яке затвердив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
Мета – пожвавити висвітлення релігійної тематики журналістами (професіоналами й аматорами), покращити рівень їхніх доробків із різних аспектів православної духовності.
Нагадаємо, що автори можуть подавати на конкурс в одному жанрі лише один твір. Але можна брати участь у будь-якій кількості жанрів. Оскільки вони положенням не обумовлені, йдеться, отже, про всі жанри журналістики.
Відзначення переможців проведуть на завершення традиційної молитви до Дня журналіста (6 червня) у кафедральному соборі Святої Трійці.
Всі інші деталі конкурсу православної журналістики – у положенні за цим посиланням.
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Про це йдеться на сайті Волинської єпархії.
Протягом квітня трудівники «швидкого пера» можуть подавати на творче змагання публікації, пов’язані з православ’ям.
Конкурс проводить інформаційно-видавничий центр єпархії згідно з положенням, яке затвердив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
Мета – пожвавити висвітлення релігійної тематики журналістами (професіоналами й аматорами), покращити рівень їхніх доробків із різних аспектів православної духовності.
Нагадаємо, що автори можуть подавати на конкурс в одному жанрі лише один твір. Але можна брати участь у будь-якій кількості жанрів. Оскільки вони положенням не обумовлені, йдеться, отже, про всі жанри журналістики.
Відзначення переможців проведуть на завершення традиційної молитви до Дня журналіста (6 червня) у кафедральному соборі Святої Трійці.
Всі інші деталі конкурсу православної журналістики – у положенні за цим посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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