вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині стартував конкурс православної журналістики

На Волині стартував конкурс православної журналістики
У Волинській єпархії ПЦУ стартував конкурс для журналістів, які порушують у своїх матеріалах релігійну тематику.

Про це йдеться на сайті Волинської єпархії.

Протягом квітня трудівники «швидкого пера» можуть подавати на творче змагання публікації, пов’язані з православ’ям.

Конкурс проводить інформаційно-видавничий центр єпархії згідно з положенням, яке затвердив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Мета – пожвавити висвітлення релігійної тематики журналістами (професіоналами й аматорами), покращити рівень їхніх доробків із різних аспектів православної духовності.

Нагадаємо, що автори можуть подавати на конкурс в одному жанрі лише один твір. Але можна брати участь у будь-якій кількості жанрів. Оскільки вони положенням не обумовлені, йдеться, отже, про всі жанри журналістики.

Відзначення переможців проведуть на завершення традиційної молитви до Дня журналіста (6 червня) у кафедральному соборі Святої Трійці.

Всі інші деталі конкурсу православної журналістики – у положенні за цим посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПЦУ, Волинь, Михаїл
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині стартував конкурс православної журналістики
Сьогодні, 01:13
У Рівному військовий перед школою зґвалтував дівчинку
Сьогодні, 00:15
2 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Може мати до 40 мутацій: в Африці знайшли новий вид коронавірусу
01 квітень, 23:35
Волинський пауерліфтер завоював срібло і бронзу на Кубку світу у Великобританії
01 квітень, 22:59
Схожі новини
Волинський священник отримав церковний орден Волинський священник отримав церковний орден
26 лютий, 02:16
Митрополит Михаїл побував на урочистостях з нагоди річниці інтронізації Епіфанія Митрополит Михаїл побував на урочистостях з нагоди річниці інтронізації Епіфанія
05 лютий, 02:16
Митрополит Михаїл пояснив, чому припинився перехід парафій з УПЦ до ПЦУ Митрополит Михаїл пояснив, чому припинився перехід парафій з УПЦ до ПЦУ
15 грудень, 2020, 04:21
У волинському селі освятили нові куполи храму У волинському селі освятили нові куполи храму
02 грудень, 2020, 02:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині стартував конкурс православної журналістики
Сьогодні, 01:13
 0
У Рівному військовий перед школою зґвалтував дівчинку
Сьогодні, 00:15
 0
2 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Може мати до 40 мутацій: в Африці знайшли новий вид коронавірусу
01 квітень, 23:35
 0
Волинський пауерліфтер завоював срібло і бронзу на Кубку світу у Великобританії
01 квітень, 22:59
 0
Медіа
відео
1/8