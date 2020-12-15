На Волині стартував конкурс православної журналістики





Про це йдеться на сайті Волинської єпархії.



Протягом квітня трудівники «швидкого пера» можуть подавати на творче змагання публікації, пов’язані з православ’ям.



Конкурс проводить інформаційно-видавничий центр єпархії згідно з положенням, яке затвердив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.



Мета – пожвавити висвітлення релігійної тематики журналістами (професіоналами й аматорами), покращити рівень їхніх доробків із різних аспектів православної духовності.



Нагадаємо, що автори можуть подавати на конкурс в одному жанрі лише один твір. Але можна брати участь у будь-якій кількості жанрів. Оскільки вони положенням не обумовлені, йдеться, отже, про всі жанри журналістики.



Відзначення переможців проведуть на завершення традиційної молитви до Дня журналіста (6 червня) у кафедральному соборі Святої Трійці.



Всі інші деталі конкурсу православної журналістики – у положенні за цим

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській єпархії ПЦУ стартував конкурс для журналістів, які порушують у своїх матеріалах релігійну тематику.Про це йдеться на сайті Волинської єпархії.Протягом квітня трудівники «швидкого пера» можуть подавати на творче змагання публікації, пов’язані з православ’ям.Конкурс проводить інформаційно-видавничий центр єпархії згідно з положенням, яке затвердив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.Мета – пожвавити висвітлення релігійної тематики журналістами (професіоналами й аматорами), покращити рівень їхніх доробків із різних аспектів православної духовності.Нагадаємо, що автори можуть подавати на конкурс в одному жанрі лише один твір. Але можна брати участь у будь-якій кількості жанрів. Оскільки вони положенням не обумовлені, йдеться, отже, про всі жанри журналістики.Відзначення переможців проведуть на завершення традиційної молитви до Дня журналіста (6 червня) у кафедральному соборі Святої Трійці.Всі інші деталі конкурсу православної журналістики – у положенні за цим посиланням.

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