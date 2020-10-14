В зоні ООС на Донбасі відбулося навчання волинських танкістів. ФОТО

У 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого, яка виконує завдання за призначенням на Луганщині, відбулися навчання танкових резервів.Танкові підрозділи у відповідності до Мінських домовленостей відведені від лінії зіткнення та участі в бойових діях не беруть вже тривалий час, - повідомляють на сторінці ООС.Танкісти бригади, які тричі ставали кращим танковим підрозділом України і двічі захищали честь України на міжнародних танкових змаганнях, вдосконалювали майстерність у контрнаступі.За легендою навчань, ворог прорвав оборону, а піхотинці змушені були відступити. Танкісти по тривозі, отримали наказ здійснити марш в район очікування з подальшим виходом на вогневі рубежі. Під час розвідки боєм, панцирники визначили головні сили противника та змусили його виявити себе. Коли противник викрив себе, в бій вступили основні сили танкового резерву.Умовний ворог не здавався й здійснював ураження артилерією. Танкісти, щоразу отримуючи нові команди про зміну обстановки, в умовах бою блискавично відреагували – відійшли, аби знайти слабке місце в обороні ворога, і повернути втрачені позиції. Для безпечного відходу танкісти застосували димову завісу, щоб ввести в оману противника, замаскували свої дії. Як результат, танковий підрозділ, здійснивши перегрупування, контратакував ворога з іншого флангу, де наступ був найменш очікуваний.Поки тривав бій, від удару з неба танкістів прикривали зенітники, адже загрози слід очікувати не тільки з землі, а й з повітря.Злагодженого потужного вогневого натиску українських сил ворог не витримав. І це – тільки частина контрнаступальних дій, кажуть танкісти. За умов реальних бойових дій на оборону повернутих під час бою позицій стануть й інші підрозділи бригади."Ми постійно підтримуємо бойову готовність нашого підрозділу, тренуємо особовий склад діяти в реальній бойовій обстановці і практикуємо проведення занять на незнайомій місцевості", – зазначив керівник занять, командир підрозділу.Запорука перемоги в бою, додають танкісти, постійне вдосконалення навичок та максимальна злагодженість екіпажів і підрозділу в цілому. Бо сила й мужність народжує переможців, згуртованість – непереможних.