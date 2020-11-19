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У Києві молодик помочився на поліцейське авто, жартівнику загрожує тюрма. ВІДЕО

У Києві молодик помочився на поліцейське авто, жартівнику загрожує тюрма. ВІДЕО
Києві чоловік заради розваги справив природну потребу на автомобіль поліції. Його знайомий знімав це на телефон. Відео поширили в мережі.

Інцидент стався 30 березня увечері, повідомила пресслужба поліції Києва, - повідомляє "Gazeta ua".

"Менше як за добу поліцейські встановили особи правопорушників. Їх авто зупинили у Деснянському районі столиці. Водій перебув за кермом з ознаками наркотичного сп'яніння, тож на нього патрульні склали адміністративний протокол", - йдеться в повідомленні.

За скоєне фігурантам загрожує обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 4 років.

"Зловмисниками виявилися кияни 1997 та 1994 років народження. Останній раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Як пояснили затримані, свої дії вони вчинили в стані алкогольного сп'яніння", – додали в повідомленні.


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Теги: інцидент, Київ, поліція
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