У Києві молодик помочився на поліцейське авто, жартівнику загрожує тюрма. ВІДЕО





Інцидент стався 30 березня увечері, повідомила пресслужба поліції Києва, - повідомляє



"Менше як за добу поліцейські встановили особи правопорушників. Їх авто зупинили у Деснянському районі столиці. Водій перебув за кермом з ознаками наркотичного сп'яніння, тож на нього патрульні склали адміністративний протокол", - йдеться в повідомленні.



За скоєне фігурантам загрожує обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 4 років.



"Зловмисниками виявилися кияни 1997 та 1994 років народження. Останній раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Як пояснили затримані, свої дії вони вчинили в стані алкогольного сп'яніння", – додали в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Києві чоловік заради розваги справив природну потребу на автомобіль поліції. Його знайомий знімав це на телефон. Відео поширили в мережі.Інцидент стався 30 березня увечері, повідомила пресслужба поліції Києва, - повідомляє "Gazeta ua" "Менше як за добу поліцейські встановили особи правопорушників. Їх авто зупинили у Деснянському районі столиці. Водій перебув за кермом з ознаками наркотичного сп'яніння, тож на нього патрульні склали адміністративний протокол", - йдеться в повідомленні.За скоєне фігурантам загрожує обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 4 років."Зловмисниками виявилися кияни 1997 та 1994 років народження. Останній раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Як пояснили затримані, свої дії вони вчинили в стані алкогольного сп'яніння", – додали в повідомленні.

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