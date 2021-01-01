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У Луцьку цього року облаштують п’ять спортмайданчиків

У Луцьку цього року облаштують п’ять спортмайданчиків
Щонайменше п’ять спортивних майданчиків цьогоріч облаштують в Луцьку.

Про це йдеться на сайті Луцькради.

Одне з них буде в дворі на вулиці Кравчука, що об’єднує будинки №26, 26а, 26б та 28. Таке спільне рішення прийняли міський голова Ігор Поліщук та мешканці цих будинків під час зустрічі.
У Луцьку цього року облаштують п’ять спортмайданчиків

“Зважаючи на багато заявок на облаштування на цьому місці спортивного поля, вирішили облаштувати його у вашому дворі. Ми хочемо порадитись, яким воно має бути та яким його хочете бачити ви. Ми вже чимало таких майданчиків збудували, з точки зору експлуатації вони себе показують гарно, користуються у мешканців популярністю. Ми облаштовуємо два типи полів: з штучною травою та універсальне для різних видів спорту з поліуретановим покриттям. За штучною травою постійно необхідно доглядати, щоб вона не заминалась та підсипати гранулятом, а поліуретанове покриття менш проблемне в експлуатації”, - розповів лучанам Ігор Поліщук.
У Луцьку цього року облаштують п’ять спортмайданчиків

Директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради Володимир Захожий ознайомив присутніх із проєктом майбутнього майданчика, а люди одноголосно його затвердили.
У Луцьку цього року облаштують п’ять спортмайданчиків



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Теги: спортмайданчик, Луцьк
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