У Луцьку цього року облаштують п’ять спортмайданчиків
Сьогодні, 20:41
Щонайменше п’ять спортивних майданчиків цьогоріч облаштують в Луцьку.
Про це йдеться на сайті Луцькради.
Одне з них буде в дворі на вулиці Кравчука, що об’єднує будинки №26, 26а, 26б та 28. Таке спільне рішення прийняли міський голова Ігор Поліщук та мешканці цих будинків під час зустрічі.
“Зважаючи на багато заявок на облаштування на цьому місці спортивного поля, вирішили облаштувати його у вашому дворі. Ми хочемо порадитись, яким воно має бути та яким його хочете бачити ви. Ми вже чимало таких майданчиків збудували, з точки зору експлуатації вони себе показують гарно, користуються у мешканців популярністю. Ми облаштовуємо два типи полів: з штучною травою та універсальне для різних видів спорту з поліуретановим покриттям. За штучною травою постійно необхідно доглядати, щоб вона не заминалась та підсипати гранулятом, а поліуретанове покриття менш проблемне в експлуатації”, - розповів лучанам Ігор Поліщук.
Директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради Володимир Захожий ознайомив присутніх із проєктом майбутнього майданчика, а люди одноголосно його затвердили.
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Про це йдеться на сайті Луцькради.
Одне з них буде в дворі на вулиці Кравчука, що об’єднує будинки №26, 26а, 26б та 28. Таке спільне рішення прийняли міський голова Ігор Поліщук та мешканці цих будинків під час зустрічі.
“Зважаючи на багато заявок на облаштування на цьому місці спортивного поля, вирішили облаштувати його у вашому дворі. Ми хочемо порадитись, яким воно має бути та яким його хочете бачити ви. Ми вже чимало таких майданчиків збудували, з точки зору експлуатації вони себе показують гарно, користуються у мешканців популярністю. Ми облаштовуємо два типи полів: з штучною травою та універсальне для різних видів спорту з поліуретановим покриттям. За штучною травою постійно необхідно доглядати, щоб вона не заминалась та підсипати гранулятом, а поліуретанове покриття менш проблемне в експлуатації”, - розповів лучанам Ігор Поліщук.
Директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради Володимир Захожий ознайомив присутніх із проєктом майбутнього майданчика, а люди одноголосно його затвердили.
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