У Луцьку цього року облаштують п’ять спортмайданчиків

Щонайменше п’ять спортивних майданчиків цьогоріч облаштують в Луцьку.Про це йдеться на сайті Луцькради.Одне з них буде в дворі на вулиці Кравчука, що об’єднує будинки №26, 26а, 26б та 28. Таке спільне рішення прийняли міський головата мешканці цих будинків під час зустрічі.“Зважаючи на багато заявок на облаштування на цьому місці спортивного поля, вирішили облаштувати його у вашому дворі. Ми хочемо порадитись, яким воно має бути та яким його хочете бачити ви. Ми вже чимало таких майданчиків збудували, з точки зору експлуатації вони себе показують гарно, користуються у мешканців популярністю. Ми облаштовуємо два типи полів: з штучною травою та універсальне для різних видів спорту з поліуретановим покриттям. За штучною травою постійно необхідно доглядати, щоб вона не заминалась та підсипати гранулятом, а поліуретанове покриття менш проблемне в експлуатації”, - розповів лучанам Ігор Поліщук.Директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської радиознайомив присутніх із проєктом майбутнього майданчика, а люди одноголосно його затвердили.