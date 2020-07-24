вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На перехресті дороги Pованці-Боpатин – тимчасово перекритий рух транспорту

На перехресті дороги Pованці-Боpатин – тимчасово перекритий рух транспорту
Рух транспорту чеpез пеpехpестя Pованці-Боpатин із світлофоpним pегулюванням тимчасово зупинили.

Про це інформує Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області.

Зазначається, що ремонт дороги буде здійснюватись з сьомої ранку 2-го квітня по середу, 7-го квітня, включно. Тож водіїв просять врахувати обставини і планувати маршрут іншими об’їзними дорогами.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Боратин, Рованці, перехрестя, рух, зупинка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Прокурори наполягають розслідувати справу щодо підлітків, які стріляли з пістолета в центрі Луцька
Сьогодні, 12:11
На Волині затримали злодіїв-гастролерів з Одещини, які проникали в квартири. ФОТО
Сьогодні, 12:10
На перехресті дороги Pованці-Боpатин – тимчасово перекритий рух транспорту
Сьогодні, 11:54
У Луцьку шукатимуть перевізника на маршрут, бо попередній не має потрібних автобусів
Сьогодні, 11:50
В Україні діятимуть нові правила доставки пенсій: хто отримуватиме гроші вдома
Сьогодні, 11:45
Схожі новини
У декількох селах поблизу Луцька можуть відключити газ У декількох селах поблизу Луцька можуть відключити газ
24 липень, 2020, 07:25
Як у Володимирі-Волинському хочуть перепланувати найбільше перехрестя Як у Володимирі-Волинському хочуть перепланувати найбільше перехрестя
05 березень, 2020, 03:13
Волинські школярі влаштували благодійний ярмарок, аби підтримати геріатричний центр Волинські школярі влаштували благодійний ярмарок, аби підтримати геріатричний центр
10 грудень, 2019, 08:12
Екоактивістка з Волині розповіла, як живе за принципом «нуль відходів» Екоактивістка з Волині розповіла, як живе за принципом «нуль відходів»
26 вересень, 2019, 22:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Прокурори наполягають розслідувати справу щодо підлітків, які стріляли з пістолета в центрі Луцька
Сьогодні, 12:11
 0
На Волині затримали злодіїв-гастролерів з Одещини, які проникали в квартири. ФОТО
Сьогодні, 12:10
 0
На перехресті дороги Pованці-Боpатин – тимчасово перекритий рух транспорту
Сьогодні, 11:54
 0
У Луцьку шукатимуть перевізника на маршрут, бо попередній не має потрібних автобусів
Сьогодні, 11:50
 0
В Україні діятимуть нові правила доставки пенсій: хто отримуватиме гроші вдома
Сьогодні, 11:45
 0
Медіа
відео
1/8