На перехресті дороги Pованці-Боpатин – тимчасово перекритий рух транспорту





Про це інформує Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області.



Зазначається, що ремонт дороги буде здійснюватись з сьомої ранку 2-го квітня по середу, 7-го квітня, включно. Тож водіїв просять врахувати обставини і планувати маршрут іншими об’їзними дорогами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рух транспорту чеpез пеpехpестя Pованці-Боpатин із світлофоpним pегулюванням тимчасово зупинили.Про це інформує Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області.Зазначається, що ремонт дороги буде здійснюватись з сьомої ранку 2-го квітня по середу, 7-го квітня, включно. Тож водіїв просять врахувати обставини і планувати маршрут іншими об’їзними дорогами.

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