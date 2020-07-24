На перехресті дороги Pованці-Боpатин – тимчасово перекритий рух транспорту
Сьогодні, 11:54
Рух транспорту чеpез пеpехpестя Pованці-Боpатин із світлофоpним pегулюванням тимчасово зупинили.
Про це інформує Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області.
Зазначається, що ремонт дороги буде здійснюватись з сьомої ранку 2-го квітня по середу, 7-го квітня, включно. Тож водіїв просять врахувати обставини і планувати маршрут іншими об’їзними дорогами.
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Про це інформує Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області.
Зазначається, що ремонт дороги буде здійснюватись з сьомої ранку 2-го квітня по середу, 7-го квітня, включно. Тож водіїв просять врахувати обставини і планувати маршрут іншими об’їзними дорогами.
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