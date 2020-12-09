Аварія в шахті у Нововолинську: що каже керівництво копальні. ВІДЕО





Про це Володимир Юрків.



Суспільне побувало на шахті, поспілкувалося з гірниками, керівництвом копальні, а також з лікарями, які розповіли про стан травмованих.



Нагадаємо, на шахті №9 «Нововолинська» ввечері 4-го квітня обірвався ліфт. Внаслідок аварії постраждали 11 гірників.



Щоб забезпечити функціонування копальні шахтарі нині відкачують воду. Дві кліті розташовані поруч. Їх рухом керує рукоятник. Нині на зміні Віталій Бондарук. Його колегу, яка опускала кліть напередодні, опитують правоохоронці.



Рукоятник розповідає: шахтарі спускалися на глибину 460 метрів.



"За мої 12 років, що я тут працюю, це вперше. І взагалі, що я чув тут на шахті, але робота така, мусимо спускатися", - каже гірник.



Директор шахти Володимир Юрків каже: перед падінням безпечно опустилися у забій 37 працівників. Чому кліть з 11-ма гірниками усередині на повній швидкості влетіла у забій – невідомо, у підйомника мали б спрацювати гальма.



"На ній передбачено 4 гальмівних пристрої, аварійне, на кожному барабані теж є гальмівні пристрої, якщо один не спрацює, обов’язково - інший, аварійне гальмо є під ногою", – каже керівник копальні. Після первинного обстеження обладнання поломок не виявили.



Володимир Юрків каже: на місці події працювала військова гірничо-рятувальна служба, яка спустилася до травмованих тією ж кліттю.



Лікар Тарас Родзь розповів, у лікарні наразі лишаються п'ятеро гірників. Наймолодшому – 23 роки. Через карантинні заходи поспілкуватися із травмованими Суспільному не вдалося. Зі слів лікаря, усіх ушпиталених готували до операцій.



"Травми не маленькі. Найважча травма - це перелом стегна зі зміщенням. Період реабілітації 6-8 місяців. Далі по складності є перелом кісточок гомілки зі зміщенням, є переломи таранної кістки і перелом кісточок гомілки зі зміщенням", – каже медик.



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Витрати на лікування та реабілітацію гірників компенсують згідно умов колективної угоди, сказав директор шахти Володимир Юрків. Травмування гірників на шахті № 9 “Нововолинська” розслідує поліція, нині допитують свідків.



З’ясовуватиме причини аварії також Державна служба України з питань праці. Для цього створять спецкомісію, розповів телефоном Суспільному завідувач сектору обласного управління Держпраці Ярослав Головка. Коментувати ситуацію він відмовився. Сказав: випадки, де травм зазнали понад десять людей, передають на розслідування до столиці.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одна з двох клітей, яка опускає гірників під землю – опечатана. Інша справна, але шахтарі в копальню не спускаються. Поки триває слідство, на шахті припинили видобувати вугілля.Про це Суспільному розповів директорСуспільне побувало на шахті, поспілкувалося з гірниками, керівництвом копальні, а також з лікарями, які розповіли про стан травмованих.Нагадаємо, на шахті №9 «Нововолинська» ввечері. Внаслідок аварії постраждали 11 гірників.Щоб забезпечити функціонування копальні шахтарі нині відкачують воду. Дві кліті розташовані поруч. Їх рухом керує рукоятник. Нині на зміні Віталій Бондарук. Його колегу, яка опускала кліть напередодні, опитують правоохоронці.Рукоятник розповідає: шахтарі спускалися на глибину 460 метрів."За мої 12 років, що я тут працюю, це вперше. І взагалі, що я чув тут на шахті, але робота така, мусимо спускатися", - каже гірник.Директор шахти Володимир Юрків каже: перед падінням безпечно опустилися у забій 37 працівників. Чому кліть з 11-ма гірниками усередині на повній швидкості влетіла у забій – невідомо, у підйомника мали б спрацювати гальма."На ній передбачено 4 гальмівних пристрої, аварійне, на кожному барабані теж є гальмівні пристрої, якщо один не спрацює, обов’язково - інший, аварійне гальмо є під ногою", – каже керівник копальні. Після первинного обстеження обладнання поломок не виявили.Володимир Юрків каже: на місці події працювала військова гірничо-рятувальна служба, яка спустилася до травмованих тією ж кліттю.Лікаррозповів, у лікарні наразі лишаються п'ятеро гірників. Наймолодшому – 23 роки. Через карантинні заходи поспілкуватися із травмованими Суспільному не вдалося. Зі слів лікаря, усіх ушпиталених готували до операцій."Травми не маленькі. Найважча травма - це перелом стегна зі зміщенням. Період реабілітації 6-8 місяців. Далі по складності є перелом кісточок гомілки зі зміщенням, є переломи таранної кістки і перелом кісточок гомілки зі зміщенням", – каже медик.Витрати на лікування та реабілітацію гірників компенсують згідно умов колективної угоди, сказав директор шахти Володимир Юрків. Травмування гірників на шахті № 9 “Нововолинська” розслідує поліція, нині допитують свідків.З’ясовуватиме причини аварії також Державна служба України з питань праці. Для цього створять спецкомісію, розповів телефоном Суспільному завідувач сектору обласного управління ДержпраціКоментувати ситуацію він відмовився. Сказав: випадки, де травм зазнали понад десять людей, передають на розслідування до столиці.

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