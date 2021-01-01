Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 8 квітня





Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.



Вітер західний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температурі вночі 0-5⁰ морозу, вдень 6-8⁰ тепла.



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У Луцьку завтра, у четвер, також очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2⁰ морозу, вдень 6-8⁰ тепла.

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