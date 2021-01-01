Визначили, хто очолить володимир-волинський «Полігон»

У Володимирі-Волинському визначили переможця конкурсу на посаду директора комунального господарства "Полігон".7 квітня відбулось засідання конкурсної комісії для визначення кандидата на посаду директора комунального підприємства “Полігон”, переможцем якого став, - йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.Володимир Собіпан – уродженець міста Володимира-Волинського. Після закінчення школи №1 працював на заводі “СТО” в Нововолинську. У 1998 році закінчив Луцький державний технічний університет, де отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Технологія машинобудування” та здобув кваліфікацію інженера-механіка.Працював на різних роботах, а з 2000 по 2002 рік – у ЖЕКу №1 міста Володимира-Волинського на посаді головного інженера, де пізніше став начальником. Перебував на цій посаді до серпня 2005 року.Потім продовжив діяльність у Володимир-Волинській районній державній адміністрації на посаді начальника відділу розвитку інфраструктури. У 2007 році він – начальник відділу житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації.У 2012 році отримав підвищення до першого заступника голови районної державної адміністрації міста Володимира-Волинського. З липня 2015 року по серпень 2020 року – приватний підприємець.Загалом, крім Володимира Собіпана, участь у конкурсі взяли ще чотири претенденти. Усі вони ознайомили членів конкурсної комісії із планом розвитку підприємства, баченням його майбутніх перспектив.На початку засідання комісія опрацювала документи, подані на конкурс претендентами на цю посаду, визначивши їх відповідність порядку проведення конкурсу. Після цього відбулося заслуховування кандидатів і спілкування із ними, яке проходило в формі співбесіди.Після предметного обговорення кандидатури кожного претендента, вивчивши подані ними документи та заслухавши конкурсні пропозиції щодо перспективного розвитку КП “Полігон”, члени конкурсної комісії шляхом відкритого голосування визначили переможцем Володимира Собіпана, якого буде рекомендовано міському голові для погодження на призначення керівником підприємства.