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Комунальники ліквідували аварійну ситуацію, через яку лучани могли лишитись без води

Комунальники ліквідували аварійну ситуацію, через яку лучани могли лишитись без води
Працівники КП «Луцькводоканал» ліквідували аварійну ситуацію на вулиці Сухомлинського, яка перебувала у критичному стані і в будь-який момент могла призвести до тривалої зупинки водопостачання на 40-му і 55-му кварталах.

Про це інформує пресслужба «Луцькводоканалу».

Зазначається, що лише на п’яти метрах аварійної ділянки водогону виявили аж 11 поривів. Тож будь-які зволікання загрожували серйозними наслідками для багатьох мешканців міста.

У комунальному підприємстві інформують, що умови роботи вимагали професійного підходу, адже ділянка проходила через багато інших підземних комунікацій. Тому до виконання робіт залучили багатьох спеціалістів різного напрямку і велику кількість спецтехніки.

Комунальники ліквідували аварійну ситуацію, через яку лучани могли лишитись без води
Комунальники ліквідували аварійну ситуацію, через яку лучани могли лишитись без води
Комунальники ліквідували аварійну ситуацію, через яку лучани могли лишитись без води

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Теги: аварійна ситуація, водогон, порив, вода
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