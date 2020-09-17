Комунальники ліквідували аварійну ситуацію, через яку лучани могли лишитись без води
Сьогодні, 10:29
Працівники КП «Луцькводоканал» ліквідували аварійну ситуацію на вулиці Сухомлинського, яка перебувала у критичному стані і в будь-який момент могла призвести до тривалої зупинки водопостачання на 40-му і 55-му кварталах.
Про це інформує пресслужба «Луцькводоканалу».
Зазначається, що лише на п’яти метрах аварійної ділянки водогону виявили аж 11 поривів. Тож будь-які зволікання загрожували серйозними наслідками для багатьох мешканців міста.
У комунальному підприємстві інформують, що умови роботи вимагали професійного підходу, адже ділянка проходила через багато інших підземних комунікацій. Тому до виконання робіт залучили багатьох спеціалістів різного напрямку і велику кількість спецтехніки.
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Про це інформує пресслужба «Луцькводоканалу».
Зазначається, що лише на п’яти метрах аварійної ділянки водогону виявили аж 11 поривів. Тож будь-які зволікання загрожували серйозними наслідками для багатьох мешканців міста.
У комунальному підприємстві інформують, що умови роботи вимагали професійного підходу, адже ділянка проходила через багато інших підземних комунікацій. Тому до виконання робіт залучили багатьох спеціалістів різного напрямку і велику кількість спецтехніки.
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Комунальники ліквідували аварійну ситуацію, через яку лучани могли лишитись без води
Сьогодні, 10:29