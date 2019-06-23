На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» зіткнулись дві фури, травмувався один із водіїв
Сьогодні, 11:28
На автодорозі Київ-Ковель-Ягодин трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажних автомобілів.
Автопригода сталась вночі, 8 квітня, - пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Патрульні, які прибули на місце автопригоди, попередньо встановили, що 34-річний водій DAF з причепом KOGEL не переконався в тому, що смуга зустрічного руху, на яку він виїхав, вільна від транспортних засобів на достатній для обгону відстані та зіткнувся з автомобілем DAF XF 480 FT з причепом SCHIMITZ, під керуванням 46-річного водія.
Керманич автомобіля DAF XF 480 FT отримав травми. На місці події працювали рятувальники та медики.
Патрульні викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції та здійснили регулювання дорожнього руху.
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Автопригода сталась вночі, 8 квітня, - пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Патрульні, які прибули на місце автопригоди, попередньо встановили, що 34-річний водій DAF з причепом KOGEL не переконався в тому, що смуга зустрічного руху, на яку він виїхав, вільна від транспортних засобів на достатній для обгону відстані та зіткнувся з автомобілем DAF XF 480 FT з причепом SCHIMITZ, під керуванням 46-річного водія.
Керманич автомобіля DAF XF 480 FT отримав травми. На місці події працювали рятувальники та медики.
Патрульні викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції та здійснили регулювання дорожнього руху.
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