Для чого потрібен вітамін С: пояснення луцької лікарки

Сімейний лікар КП "Луцький ЦПМД"розповіла про користь вітаміну С та чому його варто вживати.Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.За словами лікарки, вітамін С – це і є аскорбінова кислота. Він потрібен для нормального функціонування сполучної і кісткової тканини людини. Дефіцит вітаміну С призводить до хвороби «цинга». Вона викликає кровоточивість ясен, випадання зубів та тощо. У 1932 році було доведено, що саме брак вітаміну С призводить до цинги.У косметичних продуктах, вітамін С використовується для відновлення і уповільнення старіння шкіри. Навіть у фотоплівці і фотопапері є – аскорбінова кислота.Вітамін С надходить в організм людина через їжу (фрукти й овочі). Денна норма вітаміну С для дорослих людей – 90 мг. Для старших людей потрібно на 35 мг більше. Однак, куріння руйнує вітамін С в організмі, наголошує Анастасія Летошко.Вітамін С регулює вуглеводний обмін, згортання крові, підвищує стійкість організму до інфекцій, знижує потребу у вітамінах В1, В2, А, Е і фолієвій кислоті. Найбільша кількість вітаміну С міститься в барбадоській вишні. У 100 г цієї вишні міститься 1000 – 3300 мг вітаміну С (для порівняння, цитрусові фрукти містять всього 38-60 мг).Вітамін С був першим вітаміном, створеним людиною у вигляді таблеток. Він синтетично видобувається з глюкози. Вживання вітамінів безпосередньо пов'язано з вживанням ліків. Наприклад, вживаючи при вагітності аспірин, слід збільшити кількість вітаміну С.Високі дози вітаміну С та каротиноїдів здатні знизити ризик розвитку цукрового діабету, типу 2. Вживання вітамінів С та Е може знизити розвиток виникнення хвороби Паркінсона на третину. Вітамін С залучений у декілька ланок імунітету, зокрема - дозрівання імунних клітин і вироблення антитіл. Доведено, що ті хто піддаються найбільшому ризику захворіти на Covid-19, мають зниження рівню ще до інфікування."Більшість тварин не знають, що таке серцевий напад, тому що їх організм виробляє вітамін С. Ведмеді та інші тварини, які впадають в зимову сплячку, не страждають від серцевих нападів. А ось людина - це чи не єдиний ссавець, організм якого не здатний виробляти вітамін С самостійно", - зазначає лікарка.