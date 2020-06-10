Які ФОПи мають право на «карантинні» 8 тисяч – уряд оприлюднив перелік





Як передає



Так, держдопомога 8 тис. грн передбачена для ФОПів та найманих працівників, які задіяні в таких видах діяльності:

- Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

- Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

- Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

- Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення

- Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах

- Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними

матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

- Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах

- Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

- Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

- Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах

- Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах

- Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

- Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

- Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

- Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

- Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах

- Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

- Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

- Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

- Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

- Постачання готових страв для подій

- Обслуговування напоями

- Демонстрація кінофільмів

- Організування конгресів і торговельних виставок

- Театральна та концертна діяльність

- Діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів

- Функціонування театральних і концертних залів

- Функціонування бібліотек і архівів

- Функціонування музеїв

- Функціювання спортивних споруд

- Діяльність спортивних клубів

- Діяльність фітнес-центрів

- Функціювання атракціонів і тематичних парків

- Організування інших видів відпочинку та розваг

- Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів

- Діяльність із забезпечення фізичного комфорту.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет Міністрів оприлюднив постанову, що визначає види економічної діяльності, за якими фізичні-особи підприємці та наймані працівники у "червоних" карантинних зонах мають право на отримання державної допомоги в сумі 8 тис. грн.Як передає Укрінформ , відповідна постанова №329 оприлюднена на Урядовому порталі.Так, держдопомога 8 тис. грн передбачена для ФОПів та найманих працівників, які задіяні в таких видах діяльності:- Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів- Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах- Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах- Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення- Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах- Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельнимиматеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах- Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинахРоздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах- Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах- Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах- Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах- Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах- Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах- Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах- Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах- Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах- Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах- Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах- Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами- Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами- Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування- Постачання готових страв для подій- Обслуговування напоями- Демонстрація кінофільмів- Організування конгресів і торговельних виставок- Театральна та концертна діяльність- Діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів- Функціонування театральних і концертних залів- Функціонування бібліотек і архівів- Функціонування музеїв- Функціювання спортивних споруд- Діяльність спортивних клубів- Діяльність фітнес-центрів- Функціювання атракціонів і тематичних парків- Організування інших видів відпочинку та розваг- Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів- Діяльність із забезпечення фізичного комфорту. Як повідомлялося , 9 квітня набув чинності Закон про надання фінансової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень підприємцям, які зупинили свою діяльність через карантинні обмеження в червоних зонах.

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