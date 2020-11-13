У Полтаві батько і мачуха посеред ночі вигнали з дому 10-річну дівчинку





Про цей випадок у соцмережі повідомив голова Шевченківської райради Сергій Хавренков, - пише



"10-річну дівчинку батько та мачуха опівночі вигнали з дому, вона була голодна, брудна і мала вошей. Дитина попросила випадкового перехожого зателефонувати до іншого родича, який забрав її додому серед ночі", - розповів чиновник.



За його словами, дівчинка, її брат та сестра перебувають на обліку служби у справах дітей Шевченківської райради. Дівчата вже побували у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, також родина перебувала під соціальним супроводом соцслужб.



"Після завершення соціального супроводу до органів опіки спочатку звернулася старша сестра дівчинки, а згодом і брат з приводу фізичного насилля батьків щодо них. Зараз обоє живуть з родичем (саме із тим, якому просила зателефонувати дитина). Зараз дівчинка у лікарні, її оглянули, надають медичну допомогу, до батька вона повертатись не хоче, тож будемо влаштовувати її до дитбудинку", - розповів Сергій Хавренков.



Наразі служба у справах дітей подала позов про позбавлення батька дітей батьківських прав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Полтаві вигнали на вулицю 10-річну дитину. Дівчинка блукала вулицями, поки її не забрав до себе додому один із родичів.Про цей випадок у соцмережі повідомив голова Шевченківської райради Сергій Хавренков, - пише ТСН "10-річну дівчинку батько та мачуха опівночі вигнали з дому, вона була голодна, брудна і мала вошей. Дитина попросила випадкового перехожого зателефонувати до іншого родича, який забрав її додому серед ночі", - розповів чиновник.За його словами, дівчинка, її брат та сестра перебувають на обліку служби у справах дітей Шевченківської райради. Дівчата вже побували у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, також родина перебувала під соціальним супроводом соцслужб."Після завершення соціального супроводу до органів опіки спочатку звернулася старша сестра дівчинки, а згодом і брат з приводу фізичного насилля батьків щодо них. Зараз обоє живуть з родичем (саме із тим, якому просила зателефонувати дитина). Зараз дівчинка у лікарні, її оглянули, надають медичну допомогу, до батька вона повертатись не хоче, тож будемо влаштовувати її до дитбудинку", - розповів Сергій Хавренков.Наразі служба у справах дітей подала позов про позбавлення батька дітей батьківських прав.

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