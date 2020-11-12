На волинському озері екоінспектори врятували птаха з браконьєрських сіток

У Ратнівському районі екоінспектори провели рейдові перевірки.Так, на озері Турське вилучили 5 безгосподарських риболовних сіток загальною довжиною 140 метрів. Також врятували качку-шилохвоста, яка заплуталася у сітки та не могла самостійно вибратись, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.Також інформують, що на річці Прип'ять вилучили чотири браконьєрських сітки. Порушників встановити не вдалось.Нагадаємо, з 1 квітня на Волині триває щорічна заборона на вилов риби. Заборона встановлюється з метою збереження водних біоресурсів і створення сприятливих умов для нересту риби. Під час нересту дозволено лише любительське рибальство на водоймах загального користування з берега однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком та спінінгом за межами нерестовищ.