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На волинському озері екоінспектори врятували птаха з браконьєрських сіток

На волинському озері екоінспектори врятували птаха з браконьєрських сіток
У Ратнівському районі екоінспектори провели рейдові перевірки.

Так, на озері Турське вилучили 5 безгосподарських риболовних сіток загальною довжиною 140 метрів. Також врятували качку-шилохвоста, яка заплуталася у сітки та не могла самостійно вибратись, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.

Також інформують, що на річці Прип'ять вилучили чотири браконьєрських сітки. Порушників встановити не вдалось.

Нагадаємо, з 1 квітня на Волині триває щорічна заборона на вилов риби. Заборона встановлюється з метою збереження водних біоресурсів і створення сприятливих умов для нересту риби. Під час нересту дозволено лише любительське рибальство на водоймах загального користування з берега однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком та спінінгом за межами нерестовищ.

На волинському озері екоінспектори врятували птаха з браконьєрських сіток
На волинському озері екоінспектори врятували птаха з браконьєрських сіток
На волинському озері екоінспектори врятували птаха з браконьєрських сіток

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Теги: птах, порятунок, озеро, Волинь
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