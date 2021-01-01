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Китайська вакцина CoronaVac поїхала в регіони України

Китайська вакцина CoronaVac поїхала в регіони України
Дози китайської вакцини CoronaVac почали відправляти в регіони України.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

Пряма мова Степанова: «CoronaVac їде в регіони. Ми завершили всі лабораторні дослідження та розпочинаємо доставлення вакцини в області.

Вакцину CoronaVac буде надано поліцейським, маломобільним групам населення, особам, які за ними доглядають, олімпійцям, паралімпійцям та людям, які братимуть безпосередню участь у зовнішньому незалежному оцінюванні».

Степанов додав, що цю вакцину використовують у багатьох країнах світу, а президент Туреччини Таїп Ердоган подав особистий приклад і вакцинувався вакциною CoronaVac.

Раніше у МОЗ розповіли про деякі переваги китайської вакцини CoronaVac.


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Теги: Степанов, вакцина, CoronaVac
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Коментарі 1
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О так багато країн... а приклад одного президента Турції :)
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