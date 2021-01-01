Китайська вакцина CoronaVac поїхала в регіони України
Сьогодні, 21:09
Дози китайської вакцини CoronaVac почали відправляти в регіони України.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.
Пряма мова Степанова: «CoronaVac їде в регіони. Ми завершили всі лабораторні дослідження та розпочинаємо доставлення вакцини в області.
Вакцину CoronaVac буде надано поліцейським, маломобільним групам населення, особам, які за ними доглядають, олімпійцям, паралімпійцям та людям, які братимуть безпосередню участь у зовнішньому незалежному оцінюванні».
Степанов додав, що цю вакцину використовують у багатьох країнах світу, а президент Туреччини Таїп Ердоган подав особистий приклад і вакцинувався вакциною CoronaVac.
Раніше у МОЗ розповіли про деякі переваги китайської вакцини CoronaVac.
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Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.
Пряма мова Степанова: «CoronaVac їде в регіони. Ми завершили всі лабораторні дослідження та розпочинаємо доставлення вакцини в області.
Вакцину CoronaVac буде надано поліцейським, маломобільним групам населення, особам, які за ними доглядають, олімпійцям, паралімпійцям та людям, які братимуть безпосередню участь у зовнішньому незалежному оцінюванні».
Степанов додав, що цю вакцину використовують у багатьох країнах світу, а президент Туреччини Таїп Ердоган подав особистий приклад і вакцинувався вакциною CoronaVac.
Раніше у МОЗ розповіли про деякі переваги китайської вакцини CoronaVac.
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Коментарі 1
О так багато країн... а приклад одного президента Турції :)
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