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На Волині за минулу добу від коронавірусу померло 11 людей

На Волині за минулу добу від коронавірусу померло 11 людей
За останню добу на Волині зареєстрували 329 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 14, медпрацівників — 23).

Одужало за добу – 331 особа, летальних випадків – 11, - інформує Волинський лабораторний центр.

Так, за весь час пандемії в області зареєстрували 51 644 підтверджених випадки COVID-19, з них 2643 - у дітей та 3303 - у медичних працівників. Одужало 43 262 особи, з них 2104 дитини та 2872 медичних працівники. 864 випадки хвороби завершилось летально, в тому числі померло 24 медики.

Кількість активних хворих – 7518.

За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстровані серед учнів та вчителів м. Луцьк, Ковельського, Горохівського, Турійського, Камінь-Каширського та Любешівського районів (захворіли 18 учнів та 5 педагогів). Наразі продовжують хворіти 192 учні та 252 працівники закладів освіти.

Розподіл випадків:

За період епідемічного спостереження зареєстровано 56 050 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 373 повідомлення про підозру на COVID-19.

Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 200 917 осіб. За минулу добу обстежили 1007 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 102 та приватними лабораторіями – 50.

Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 9753 оcоби, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 12 квітня 2021 року щепили 170 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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