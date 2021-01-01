На Волині за минулу добу від коронавірусу померло 11 людей

За останню добу на Волині зареєстрували 329 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 14, медпрацівників — 23).Одужало за добу – 331 особа, летальних випадків – 11, - інформує Волинський лабораторний центр.Так, за весь час пандемії в області зареєстрували 51 644 підтверджених випадки COVID-19, з них 2643 - у дітей та 3303 - у медичних працівників. Одужало 43 262 особи, з них 2104 дитини та 2872 медичних працівники. 864 випадки хвороби завершилось летально, в тому числі померло 24 медики.Кількість активних хворих – 7518.За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстровані серед учнів та вчителів м. Луцьк, Ковельського, Горохівського, Турійського, Камінь-Каширського та Любешівського районів (захворіли 18 учнів та 5 педагогів). Наразі продовжують хворіти 192 учні та 252 працівники закладів освіти.Розподіл випадків:За період епідемічного спостереження зареєстровано 56 050 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 373 повідомлення про підозру на COVID-19.Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 200 917 осіб. За минулу добу обстежили 1007 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 102 та приватними лабораторіями – 50.Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 9753 оcоби, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 12 квітня 2021 року щепили 170 осіб.