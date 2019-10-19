Фаддей, Хенри і Мірабелла: які незвичні імена давали своїм малюкам батьки у місті на Волині

59 хлопчиків та 56 дівчаток зареєстрували протягом 1 кварталу 2021 року у Нововолинському міському відділі ДРАЦС.Про це йдеться на сторінці установи у фейсбуці.Найпопулярнішими чоловічими іменами були: Артем, Давид, Марк, Матвій, Тимофій. Жіночими: Анна, Єва, Емілія, Сніжана, Софія.Рідковживані імена, які обирали батьки:чоловічі – Дамір, Ернест, Лука, Фаддей, Хенри.жіночі – Аліса, Аделіна, Ева, Мія, Мірабелла, Олівія, Рахіль."Таємниця імені може багато чого сказати про майбутній характер його носія, тому на це необхідно особливо акцентувати увагу майбутнім батькам", - йдеться в повідомленні.