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Фаддей, Хенри і Мірабелла: які незвичні імена давали своїм малюкам батьки у місті на Волині

Фаддей, Хенри і Мірабелла: які незвичні імена давали своїм малюкам батьки у місті на Волині
59 хлопчиків та 56 дівчаток зареєстрували протягом 1 кварталу 2021 року у Нововолинському міському відділі ДРАЦС.

Про це йдеться на сторінці установи у фейсбуці.

Найпопулярнішими чоловічими іменами були: Артем, Давид, Марк, Матвій, Тимофій. Жіночими: Анна, Єва, Емілія, Сніжана, Софія.

Рідковживані імена, які обирали батьки:
чоловічі – Дамір, Ернест, Лука, Фаддей, Хенри.
жіночі – Аліса, Аделіна, Ева, Мія, Мірабелла, Олівія, Рахіль.

"Таємниця імені може багато чого сказати про майбутній характер його носія, тому на це необхідно особливо акцентувати увагу майбутнім батькам", - йдеться в повідомленні.

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Теги: діти, імена, Нововолинськ
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