Фаддей, Хенри і Мірабелла: які незвичні імена давали своїм малюкам батьки у місті на Волині
Сьогодні, 17:20
59 хлопчиків та 56 дівчаток зареєстрували протягом 1 кварталу 2021 року у Нововолинському міському відділі ДРАЦС.
Про це йдеться на сторінці установи у фейсбуці.
Найпопулярнішими чоловічими іменами були: Артем, Давид, Марк, Матвій, Тимофій. Жіночими: Анна, Єва, Емілія, Сніжана, Софія.
Рідковживані імена, які обирали батьки:
чоловічі – Дамір, Ернест, Лука, Фаддей, Хенри.
жіночі – Аліса, Аделіна, Ева, Мія, Мірабелла, Олівія, Рахіль.
"Таємниця імені може багато чого сказати про майбутній характер його носія, тому на це необхідно особливо акцентувати увагу майбутнім батькам", - йдеться в повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці установи у фейсбуці.
Найпопулярнішими чоловічими іменами були: Артем, Давид, Марк, Матвій, Тимофій. Жіночими: Анна, Єва, Емілія, Сніжана, Софія.
Рідковживані імена, які обирали батьки:
чоловічі – Дамір, Ернест, Лука, Фаддей, Хенри.
жіночі – Аліса, Аделіна, Ева, Мія, Мірабелла, Олівія, Рахіль.
"Таємниця імені може багато чого сказати про майбутній характер його носія, тому на це необхідно особливо акцентувати увагу майбутнім батькам", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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