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Лучани не можуть дістатися до дачних масивів і чекають маршрутку понад годину. ВІДЕО

Лучани не можуть дістатися до дачних масивів і чекають маршрутку понад годину. ВІДЕО
З обласного центру до дачних масивів у селі Гаразджа їздить один автобус. За день він встигає зробити вісім оборотних рейсів, на транзитних зупинках пасажирів не бере, сісти у нього можна лише на кінцевій.

Про це Суспільному розповіла жителька села Ірина Конва.

27 пасажирів, які займають сидячі місця, може перевозити за один рейс водій Олександр Литвин, який працює на маршруті Луцьк — Гаразджа. Каже: такі карантинні вимоги.

У маршрутку, яка їхала о 10:10 до Гаразджі, не сіли 20 пасажирів. Наступний автобус вони чекатимуть півтори години. По обіді лучани повертатимуться з дач і зможуть сісти в автобус лише на кінцевій зупинці. Під час зворотних рейсів водій не бере транзитних пасажирів, немає сидячих місць, — розповідає Надія Свищ. Жінка іде 7 кілометрів з дачі до міста.

Керівниця управління транспорту та зв’язку облдержадміністрації Наталія Пивовар підтвердила інформацію, що зараз за цим рейсом закріплений один перевізник. Каже, що не зголошуються на даний рейс перевізники, через те, що він рентабельний лише у весняно-літній період.

За даним маршрутом на перевезення не відбувалось два конкурси. На перший, який проводили 18 січня, не було охочих претендентів-перевізників. На другий, повторний, 12 березня не було кворуму, — розповіла Наталія Пивовар.


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Теги: Луцьк, Гаразджа
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