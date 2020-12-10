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На Волині у вантажному потязі знайшли партію контрабандних сигарет. ФОТО

На Волині у вантажному потязі знайшли партію контрабандних сигарет. ФОТО
У вантажному потязі, який слідував до Польщі, військовослужбовці Луцького загону виявили тютюнові вироби.

Так, 14 квітня, у пункті пропуску «Володимир-Волинський» під час перевірки потяга оглядова група знайшла в одному з вагонів сторонні вкладення. Поміж дротяних бухт були сховані пакунки з цигарками, - пише пресслужба Луцького прикордонного загону.

Всього дістали з вагона майже 2,5 тисячі пачок сигарет різних марок українського та білоруського виробництва. Контрабандний товар вилучили. Наразі встановлюють причетних до протиправної діяльності осіб.

На Волині у вантажному потязі знайшли партію контрабандних сигарет. ФОТО
На Волині у вантажному потязі знайшли партію контрабандних сигарет. ФОТО
На Волині у вантажному потязі знайшли партію контрабандних сигарет. ФОТО
На Волині у вантажному потязі знайшли партію контрабандних сигарет. ФОТО


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Теги: потяг, Волинь, сигарети, контрабанда
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