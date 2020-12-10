На Волині у вантажному потязі знайшли партію контрабандних сигарет. ФОТО





Так, 14 квітня, у пункті пропуску «Володимир-Волинський» під час перевірки потяга оглядова група знайшла в одному з вагонів сторонні вкладення. Поміж дротяних бухт були сховані пакунки з цигарками, - пише пресслужба Луцького прикордонного загону.



Всього дістали з вагона майже 2,5 тисячі пачок сигарет різних марок українського та білоруського виробництва. Контрабандний товар вилучили. Наразі встановлюють причетних до протиправної діяльності осіб.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вантажному потязі, який слідував до Польщі, військовослужбовці Луцького загону виявили тютюнові вироби.Так, 14 квітня, у пункті пропуску «Володимир-Волинський» під час перевірки потяга оглядова група знайшла в одному з вагонів сторонні вкладення. Поміж дротяних бухт були сховані пакунки з цигарками, - пише пресслужба Луцького прикордонного загону.Всього дістали з вагона майже 2,5 тисячі пачок сигарет різних марок українського та білоруського виробництва. Контрабандний товар вилучили. Наразі встановлюють причетних до протиправної діяльності осіб.

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