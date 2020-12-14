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Раніше судимого волинянина затримали за крадіжку з автомобіля

Раніше судимого волинянина затримали за крадіжку з автомобіля
У Ковелі поліцейські викрили злодія, причетного до крадіжки з автомобіля.

Повідомлення про викрадення акумуляторної батареї та запасного колеса із автомобіля 48-річного ковельчанина надійшло до поліції 14 квітня, близько 15 години, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

На місце одразу ж виїхали співробітники Ковельського районного управління поліції. Встановили, що злодій вчинив злочин шляхом підбору ключа, відбулося це в період з 13 по 14 квітня, коли автомобіль був припаркований біля будинку заявника.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 35-річний місцевий мешканець. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Викрадене вилучили.

Чоловік також підозрюється у вчиненні низки інших крадіжок, зокрема, електроінструментів і саджанців туй та ялинок.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло) Кримінального кодексу України.

Раніше судимого волинянина затримали за крадіжку з автомобіля
Раніше судимого волинянина затримали за крадіжку з автомобіля
Раніше судимого волинянина затримали за крадіжку з автомобіля
Раніше судимого волинянина затримали за крадіжку з автомобіля

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Теги: крадій, Ковель
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