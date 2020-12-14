Раніше судимого волинянина затримали за крадіжку з автомобіля





Повідомлення про викрадення акумуляторної батареї та запасного колеса із автомобіля 48-річного ковельчанина надійшло до поліції 14 квітня, близько 15 години, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



На місце одразу ж виїхали співробітники Ковельського районного управління поліції. Встановили, що злодій вчинив злочин шляхом підбору ключа, відбулося це в період з 13 по 14 квітня, коли автомобіль був припаркований біля будинку заявника.



Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 35-річний місцевий мешканець. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Викрадене вилучили.



Чоловік також підозрюється у вчиненні низки



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло) Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі поліцейські викрили злодія, причетного до крадіжки з автомобіля.Повідомлення про викрадення акумуляторної батареї та запасного колеса із автомобіля 48-річного ковельчанина надійшло до поліції 14 квітня, близько 15 години, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.На місце одразу ж виїхали співробітники Ковельського районного управління поліції. Встановили, що злодій вчинив злочин шляхом підбору ключа, відбулося це в період з 13 по 14 квітня, коли автомобіль був припаркований біля будинку заявника.Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 35-річний місцевий мешканець. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Викрадене вилучили.Чоловік також підозрюється у вчиненні низки інших крадіжок, зокрема, електроінструментів і саджанців туй та ялинок. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло) Кримінального кодексу України.

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