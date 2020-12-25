Злодію, який обікрав волинянина, обрали запобіжний захід
Сьогодні, 09:47
На Волині правоохоронці обрали запобіжний захід грабіжнику, який проник у будинок шаччанина.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Нагадаємо, у вівторок, 13 квітня, близько четвертої години ранку, невідомий чоловік проник до будинку 27-річного жителя селища Шацьк. Коли господар проснувся та побачив непроханого гостя, той прихопив з собою гаманець з грошима і втік.
За підозрою у вчиненні грабежу любомльскі оперативники затримали раніше судимого 33-річного жителя Володимира-Волинського. У нього вилучили викрадені гроші.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. За клопотанням слідчого підозрюваному обрали запобіжний захід - 60 діб тримання під вартою.
Йому загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.
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Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Нагадаємо, у вівторок, 13 квітня, близько четвертої години ранку, невідомий чоловік проник до будинку 27-річного жителя селища Шацьк. Коли господар проснувся та побачив непроханого гостя, той прихопив з собою гаманець з грошима і втік.
За підозрою у вчиненні грабежу любомльскі оперативники затримали раніше судимого 33-річного жителя Володимира-Волинського. У нього вилучили викрадені гроші.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. За клопотанням слідчого підозрюваному обрали запобіжний захід - 60 діб тримання під вартою.
Йому загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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