Злодію, який обікрав волинянина, обрали запобіжний захід





Про це



Нагадаємо, у вівторок, 13 квітня, близько четвертої години ранку, невідомий чоловік проник до будинку 27-річного жителя селища Шацьк. Коли господар проснувся та побачив непроханого гостя, той прихопив з собою гаманець з грошима і втік.



За підозрою у вчиненні грабежу любомльскі оперативники затримали раніше судимого 33-річного жителя Володимира-Волинського. У нього вилучили викрадені гроші.



Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. За клопотанням слідчого підозрюваному обрали запобіжний захід - 60 діб тримання під вартою.



Йому загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині правоохоронці обрали запобіжний захід грабіжнику, який проник у будинок шаччанина.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Нагадаємо, у вівторок, 13 квітня, близько четвертої години ранку, невідомий чоловік. Коли господар проснувся та побачив непроханого гостя, той прихопив з собою гаманець з грошима і втік.За підозрою у вчиненні грабежу любомльскі оперативники затримали раніше судимого 33-річного жителя Володимира-Волинського. У нього вилучили викрадені гроші.Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. За клопотанням слідчого підозрюваному обрали запобіжний захід - 60 діб тримання під вартою.Йому загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.

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