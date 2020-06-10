У Камінь-Каширському районі на одній із пилорам поліцейські вилучили незаконний ліс. ФОТО





Під час обшуку виявили та вилучили лісодеревину породи сосна в кількості 38 кубів без документів про походження, - інформує Камінь-Каширський районний відділ поліції.



Наразі тривають слідчі дії, а також вирішують питання про накладення арешту на вилучену деревину.





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