вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Камінь-Каширському районі на одній із пилорам поліцейські вилучили незаконний ліс. ФОТО

У Камінь-Каширському районі на одній із пилорам поліцейські вилучили незаконний ліс. ФОТО
У Камінь-Каширському районі поліцейські провели санкціонований обшук на одній із пилорам.

Під час обшуку виявили та вилучили лісодеревину породи сосна в кількості 38 кубів без документів про походження, - інформує Камінь-Каширський районний відділ поліції.

Наразі тривають слідчі дії, а також вирішують питання про накладення арешту на вилучену деревину.

У Камінь-Каширському районі на одній із пилорам поліцейські вилучили незаконний ліс. ФОТО
У Камінь-Каширському районі на одній із пилорам поліцейські вилучили незаконний ліс. ФОТО
У Камінь-Каширському районі на одній із пилорам поліцейські вилучили незаконний ліс. ФОТО
У Камінь-Каширському районі на одній із пилорам поліцейські вилучили незаконний ліс. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пилорама, ліс, дерево
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині посеред білого дня загорівся автомобіль
Сьогодні, 11:28
Що нового у Ковелі? Інтерв’ю із мером Чайкою та першим заступником Яковлевим
Сьогодні, 11:15
У Камінь-Каширському районі на одній із пилорам поліцейські вилучили незаконний ліс. ФОТО
Сьогодні, 11:12
На Волині викрили підпільне казино. ФОТО
Сьогодні, 10:37
«Працівник банку» видурив у волинянина 16 тисяч гривень
Сьогодні, 10:22
Схожі новини
В Україні починається реалізація проєкту з протидії всихання лісів В Україні починається реалізація проєкту з протидії всихання лісів
10 червень, 2020, 05:50
На Волині «накрили» пилораму з незаконною деревиною На Волині «накрили» пилораму з незаконною деревиною
22 жовтень, 2018, 17:30
Через Ягодин намагалися незаконно вивезти дрова Через Ягодин намагалися незаконно вивезти дрова
19 жовтень, 2018, 11:52
На Волині крадії деревини напали на лісівника. ФОТО На Волині крадії деревини напали на лісівника. ФОТО
26 вересень, 2018, 14:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліцейські вилучили у волинянина незаконно зрізані дерева
Сьогодні, 12:16
 0
У волинянина вдома під обшуку знайшли 5 кілограмів бурштину
Сьогодні, 12:01
 0
На Волині злодій виніс із будинку сейф з колекційними монетами
Сьогодні, 11:52
 0
У Луцькому районі розроблять новий туристичний маршрут. ВІДЕО
Сьогодні, 11:44
 0
Викладачам ВНУ імені Лесі Українки присвоїли вчені звання
Сьогодні, 11:40
 0
Медіа
відео
1/8