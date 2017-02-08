У Рожищі вантажівка протаранила припарковану автівку. ФОТО
Сьогодні, 11:28
На вулиці Першого Травня у Рожищі сталась дорожньо-транспортна пригода.
Неприємність трапилась ввечері 19 квітня. Про це повідомив кореспондент Район.Рожище.
Вантажівка зачепила припарковану на узбіччі автівку Honda. Легковик зазнав технічних ушкоджень.
На місці події працювала поліція.
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Неприємність трапилась ввечері 19 квітня. Про це повідомив кореспондент Район.Рожище.
Вантажівка зачепила припарковану на узбіччі автівку Honda. Легковик зазнав технічних ушкоджень.
На місці події працювала поліція.
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