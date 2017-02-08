У Рожищі вантажівка протаранила припарковану автівку. ФОТО





Неприємність трапилась ввечері 19 квітня. Про це повідомив кореспондент



Вантажівка зачепила припарковану на узбіччі автівку Honda. Легковик зазнав технічних ушкоджень.



На місці події працювала поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Першого Травня у Рожищі сталась дорожньо-транспортна пригода.Неприємність трапилась ввечері 19 квітня. Про це повідомив кореспондент Район.Рожище Вантажівка зачепила припарковану на узбіччі автівку Honda. Легковик зазнав технічних ушкоджень.На місці події працювала поліція.

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