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У Рожищі вантажівка протаранила припарковану автівку. ФОТО

У Рожищі вантажівка протаранила припарковану автівку. ФОТО
На вулиці Першого Травня у Рожищі сталась дорожньо-транспортна пригода.

Неприємність трапилась ввечері 19 квітня. Про це повідомив кореспондент Район.Рожище.

Вантажівка зачепила припарковану на узбіччі автівку Honda. Легковик зазнав технічних ушкоджень.

На місці події працювала поліція.

У Рожищі вантажівка протаранила припарковану автівку. ФОТО
У Рожищі вантажівка протаранила припарковану автівку. ФОТО
У Рожищі вантажівка протаранила припарковану автівку. ФОТО
У Рожищі вантажівка протаранила припарковану автівку. ФОТО
У Рожищі вантажівка протаранила припарковану автівку. ФОТО
У Рожищі вантажівка протаранила припарковану автівку. ФОТО

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Теги: вантажівка, Рожище, аварія
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