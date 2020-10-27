вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Ягодині» затримали фуру, у якій під виглядом «гуманітарки» хотіли ввезти брендовий одяг

На «Ягодині» затримали фуру, у якій під виглядом «гуманітарки» хотіли ввезти брендовий одяг
Через волинську митницю намагались ввезти брендовий одяг під виглядом «гуманітарної допомоги».

Про це інформує пресслужба Волинської митниці.

Так, громадянин Німеччини в’їхав вантажним автомобілем в зону митного поста «Ягодин» з вантажем «гуманітарна допомога». До митного контролю водій подав товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщувався вантаж «одяг, бувший у використанні». Отримувачем цього товару була українська благодійна організація.

В результаті повного митного огляду транспортного засобу, встановили невідповідність наявного вантажу до інформації наданої в товаросупровідних документа. Замість вживаного одягу у вантажному відсіку автомобіля переміщувалось 12 662 одиниці нового брендового одягу загальною вартістю 19 мільйонів 702 тисячі гривень.

Таким чином, з приховуванням від митного контролю, голова благодійної організації відправника намагався незаконно ввезти товар на митну територію України.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вартість понад 19 мільйонів гривень вилучили до рішення суду.

На «Ягодині» затримали фуру, у якій під виглядом «гуманітарки» хотіли ввезти брендовий одяг
На «Ягодині» затримали фуру, у якій під виглядом «гуманітарки» хотіли ввезти брендовий одяг
На «Ягодині» затримали фуру, у якій під виглядом «гуманітарки» хотіли ввезти брендовий одяг
На «Ягодині» затримали фуру, у якій під виглядом «гуманітарки» хотіли ввезти брендовий одяг


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: одяг, бренди, товар, митники, Ягодин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поляка, який незаконно жив на Волині, видворили з України
Сьогодні, 12:00
Волинянка – триразова чемпіонка України з велоспорту
Сьогодні, 11:55
На «Ягодині» затримали фуру, у якій під виглядом «гуманітарки» хотіли ввезти брендовий одяг
Сьогодні, 11:45
На залізничному переїзді у Луцьку авто зіткнулося з вагоном
Сьогодні, 11:33
У Рожищі вантажівка протаранила припарковану автівку. ФОТО
Сьогодні, 11:28
Схожі новини
Через «Ягодин» німець хотів незаконно провезти 1000 упаковок масла Через «Ягодин» німець хотів незаконно провезти 1000 упаковок масла
27 жовтень, 2020, 16:49
На «Ягодині» у фурі знайшли декілька мішків незадекларованого одягу та взуття На «Ягодині» у фурі знайшли декілька мішків незадекларованого одягу та взуття
24 лютий, 2020, 14:32
На «Ягодині» митники вилучили у волинян велику партію одягу На «Ягодині» митники вилучили у волинян велику партію одягу
15 квітень, 2019, 14:04
На «Ягодині» затримали чоловіка, який намагався нелегально провезти понад 500 банок червоної ікри. ФОТО На «Ягодині» затримали чоловіка, який намагався нелегально провезти понад 500 банок червоної ікри. ФОТО
14 квітень, 12:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку встановили уже 14 «розумних» зупинок. ФОТО
Сьогодні, 12:42
 0
У Ковельському МТМО померла медсестра
Сьогодні, 12:25
 0
Поляка, який незаконно жив на Волині, видворили з України
Сьогодні, 12:00
 0
Волинянка – триразова чемпіонка України з велоспорту
Сьогодні, 11:55
 0
На «Ягодині» затримали фуру, у якій під виглядом «гуманітарки» хотіли ввезти брендовий одяг
Сьогодні, 11:45
 0
Медіа
відео
1/8