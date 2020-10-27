На «Ягодині» затримали фуру, у якій під виглядом «гуманітарки» хотіли ввезти брендовий одяг

Через волинську митницю намагались ввезти брендовий одяг під виглядом «гуманітарної допомоги».Про це інформує пресслужба Волинської митниці.Так, громадянин Німеччини в’їхав вантажним автомобілем в зону митного поста «Ягодин» з вантажем «гуманітарна допомога». До митного контролю водій подав товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщувався вантаж «одяг, бувший у використанні». Отримувачем цього товару була українська благодійна організація.В результаті повного митного огляду транспортного засобу, встановили невідповідність наявного вантажу до інформації наданої в товаросупровідних документа. Замість вживаного одягу у вантажному відсіку автомобіля переміщувалось 12 662 одиниці нового брендового одягу загальною вартістю 19 мільйонів 702 тисячі гривень.Таким чином, з приховуванням від митного контролю, голова благодійної організації відправника намагався незаконно ввезти товар на митну територію України.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вартість понад 19 мільйонів гривень вилучили до рішення суду.