Обрали оптимальну схему проїзду кільця біля «Променя» у Луцьку. ФОТО, ВІДЕО

У Луцьку на черговому засіданні робочої групи з питань організації дорожнього руху вибрали варіант вдосконалення руху на кількох вулицях міста.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав депутат Луцької міської радиЗа допомогою комп'ютерного моделювання зробленого Павлом Мазилюком, члени робочої групи обрали оптимальну схему організації проїзду кільця біля РЦ "Промінь" (фото схеми додається). Скоро на дорозі буде нова розміткаТакож члени робочої групи вирішили тимчасово зробити поворот з вулиці Кривоноса на проспект Відродження лише праворуч, для уникнення заторів на цій вулиці у ранкові години. Водії, які хочуть їхати наліво, будуть змушені їхати спочатку направо і на кільце. А тим часом буде розроблятися схема перехрестя з світлофорними об'єктами та узгоджуватися питання співфінансування з керівництвом Підгайцівської ТГ.Окрім цього робоча група прийняла рішення рекомендувати виконавчому комітету заборонити нічну стоянку автомобілів (з 23.00 до 5.00) на ряді основних вулиць (Винниченка, Грушевського, Відродження, Соборності, Конякіна, Перемоги, Мойсея)."Це рішення обумовлене необхідністю здійснювати безперешкодне машинне прибирання цих вулиць у нічний час. Я наголосив, що для повноцінної реалізації цього рішення потрібно здійснювати пошук майданчиків для організації нічного паркування автомобілів поблизу цих вулиць. Зокрема і платного паркування", - йдеться у дописі на сторінці Михайла Находа.