У Тернополі 15-річна дівчина отруїлась таблетками





Про це у Facebook повідомив генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус, - пише



За словами медика, дівчинка викликала "швидку" опівночі 20 квітня. Вона скаржилася на сонливість, головний біль, нудоту. Неповнолітня зізналась, що випила кілька заспокійливих таблеток.



"Ці симптоми з’явилися у неї після передозування таблетками. Після надання медичної допомоги та промивання шлунку дівчину шпиталізовано в обласну дитячу лікарню", - повідомив Михайло Джус.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Тернополі госпіталізували 15-річну дівчину, котра отруїлась заспокійливими таблетками. Коли їй стало погано, вона викликала медиків.Про це у Facebook повідомив генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини, - пише ТСН За словами медика, дівчинка викликала "швидку" опівночі 20 квітня. Вона скаржилася на сонливість, головний біль, нудоту. Неповнолітня зізналась, що випила кілька заспокійливих таблеток."Ці симптоми з’явилися у неї після передозування таблетками. Після надання медичної допомоги та промивання шлунку дівчину шпиталізовано в обласну дитячу лікарню", - повідомив Михайло Джус.

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