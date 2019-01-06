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У Тернополі 15-річна дівчина отруїлась таблетками

У Тернополі 15-річна дівчина отруїлась таблетками
У Тернополі госпіталізували 15-річну дівчину, котра отруїлась заспокійливими таблетками. Коли їй стало погано, вона викликала медиків. 

Про це у Facebook повідомив генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус, - пише ТСН.

За словами медика, дівчинка викликала "швидку" опівночі 20 квітня. Вона скаржилася на сонливість, головний біль, нудоту. Неповнолітня зізналась, що випила кілька заспокійливих таблеток. 

"Ці симптоми з’явилися у неї після передозування таблетками. Після надання медичної допомоги та промивання шлунку дівчину шпиталізовано в обласну дитячу лікарню", - повідомив Михайло Джус.

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Теги: Тернопіль, дівчина, отруєння, таблетки
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