Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 22 квітня





Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6°, вдень 9-14° тепла.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Українців попереджають про сильні заморозки



У Луцьку завтра, у четвер, також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 22 квітня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, подекуди град.Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6°, вдень 9-14° тепла.У Луцьку завтра, у четвер, також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію