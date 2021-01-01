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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 22 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 22 квітня
У Волинській області завтра, 22 квітня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, подекуди град.

Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6°, вдень 9-14° тепла.

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У Луцьку завтра, у четвер, також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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