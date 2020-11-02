Традиційні казки застаріли: що потрібно читати дітям





Казкотерапевт Катерина Єгорушкіна та дитяча письменниця Валентина Вздульська розповіли про роль казок в житті дитини, - пише



Для дитини казку можна створити індивідуально. Тоді малюк ідентифікує себе з певним персонажем та проходить разом із ним випробування. Долаючи їх, набуває нових якостей.





Що таке терапевтична казка

Завдання терапевтичних книжок — дати ресурс батькам, щоб вони мали якісь ідеї, їх осмислювали та могли вже своїми словами потім переповісти дітям. Наприклад, казка може допомогти впоратися з ревнощами, якщо в сім'ї з’являється ще одна дитина й старша ревнує, хвилюється, чи батьки його люблять? В такому випадку книжка може дати пораду і дітям, і дорослим.



Чи підходять для сучасних дітей класичні казки

З цими казками є багато проблем. Звісно, якщо обирати між не читати взагалі та читати такі казки, краще все ж таки щось читати, оскільки це розвиває дитину і поповнює словниковий запас, розвиває уяву. Проте якщо є краща альтернатива, то краще обирати більш сучасні казки.



Чому традиційні казки зараз застаріли

Традиційні чарівні казки зараз відходять на другий план. Це пов’язано з тим, що часом вони транслюють певні меседжі, які уже є не актуальними. Наприклад, вони можуть транслювати гендерні або вікові стереотипи.



Чим відрізняються сучасні казки від класичних

Зазвичай це історії, що зображують активну людину, якій трапляється якась проблема, перешкода. Проте вона не опускає рук, а докладає певних зусиль та долає їх. Тобто в центрі казки активна людина.



А іншим меседжем може бути пошук себе, пошук самоідентифікації, досягнення якоїсь внутрішньої гармонії.



Як обирати книжки

Батькам найкраще прочитати цю книжку самому. Якщо в них немає для цього часу, то краще читати огляди від сайтів, які спеціалізуються саме на дитячій літературі. Там завжди підказують, чи варто брати книжку, чи ні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Використовуючи казки, можна дізнатися про проблеми дитини, чого боїться, які в неї є непродуктивні моделі поведінки.Казкотерапевт Катерина Єгорушкіна та дитяча письменниця Валентина Вздульська розповіли про роль казок в житті дитини, - пише Канал24 Для дитини казку можна створити індивідуально. Тоді малюк ідентифікує себе з певним персонажем та проходить разом із ним випробування. Долаючи їх, набуває нових якостей.Завдання терапевтичних книжок — дати ресурс батькам, щоб вони мали якісь ідеї, їх осмислювали та могли вже своїми словами потім переповісти дітям. Наприклад, казка може допомогти впоратися з ревнощами, якщо в сім'ї з’являється ще одна дитина й старша ревнує, хвилюється, чи батьки його люблять? В такому випадку книжка може дати пораду і дітям, і дорослим.З цими казками є багато проблем. Звісно, якщо обирати між не читати взагалі та читати такі казки, краще все ж таки щось читати, оскільки це розвиває дитину і поповнює словниковий запас, розвиває уяву. Проте якщо є краща альтернатива, то краще обирати більш сучасні казки.Традиційні чарівні казки зараз відходять на другий план. Це пов’язано з тим, що часом вони транслюють певні меседжі, які уже є не актуальними. Наприклад, вони можуть транслювати гендерні або вікові стереотипи.Зазвичай це історії, що зображують активну людину, якій трапляється якась проблема, перешкода. Проте вона не опускає рук, а докладає певних зусиль та долає їх. Тобто в центрі казки активна людина.А іншим меседжем може бути пошук себе, пошук самоідентифікації, досягнення якоїсь внутрішньої гармонії.Батькам найкраще прочитати цю книжку самому. Якщо в них немає для цього часу, то краще читати огляди від сайтів, які спеціалізуються саме на дитячій літературі. Там завжди підказують, чи варто брати книжку, чи ні.

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