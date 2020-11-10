У Луцькому районі хлопець взяв у знайомого мотоцикл покататися та продав його





Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.



Транспортний засіб чоловік зобов’язався повернути через декілька годин. Однак по сьогоднішній день заявник мотоцикла не отримав. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 22 тис. грн.



Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 18-річний житель Луцького району. Двоколісний зловмисник продав.



За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Триває слідство.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 22 квітня, із заявою до поліції звернувся 25-річний житель Луцького району та розповів, що на початку квітня він дав візуально знайомому покататися власним мотоциклом Yamaha SZR.Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.Транспортний засіб чоловік зобов’язався повернути через декілька годин. Однак по сьогоднішній день заявник мотоцикла не отримав. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 22 тис. грн.Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 18-річний житель Луцького району. Двоколісний зловмисник продав.За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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