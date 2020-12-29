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У волинянина вдома під час обшуку знайшли зброю, набої та банку з порохом. ФОТО

У волинянина вдома під час обшуку знайшли зброю, набої та банку з порохом. ФОТО
У Ковельському та Володимир-Волинському районах поліція вилучила зброю та боєприпаси.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.

Учора, 22 квітня, любомльські поліцейські вилучили за місцем проживання 39-річного чоловіка Ковельського району мисливську рушницю ИЖ, 15 набоїв різноманітного калібру, 19 капсулів до патронів та банку з порохом. Це все чоловік зберігав у власному будинку без відповідних дозволів. Зброю та боєприпаси виявили під час проведення санкціоновано обшуку.

Окрім цього, у Володимир-Волинському районі поліцейські вилучили у раніше судимого рівнянина 19 набоїв до автоматичної зброї калібру 7,62 мм. Боєприпаси чоловік зберігав у нежитловому будинку на території Локачинської територіальної громади.

Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

За обома фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до семи років позбавлення волі.

У волинянина вдома під час обшуку знайшли зброю, набої та банку з порохом. ФОТО
У волинянина вдома під час обшуку знайшли зброю, набої та банку з порохом. ФОТО

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Теги: Ковельський район, зброя, обшуки
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