У волинянина вдома під час обшуку знайшли зброю, набої та банку з порохом. ФОТО





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Учора, 22 квітня, любомльські поліцейські вилучили за місцем проживання 39-річного чоловіка Ковельського району мисливську рушницю ИЖ, 15 набоїв різноманітного калібру, 19 капсулів до патронів та банку з порохом. Це все чоловік зберігав у власному будинку без відповідних дозволів. Зброю та боєприпаси виявили під час проведення санкціоновано обшуку.



Окрім цього, у Володимир-Волинському районі поліцейські вилучили у раніше судимого рівнянина 19 набоїв до автоматичної зброї калібру 7,62 мм. Боєприпаси чоловік зберігав у нежитловому будинку на території Локачинської територіальної громади.



Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.



За обома фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до семи років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському та Володимир-Волинському районах поліція вилучила зброю та боєприпаси.Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.Учора, 22 квітня, любомльські поліцейські вилучили за місцем проживання 39-річного чоловіка Ковельського району мисливську рушницю ИЖ, 15 набоїв різноманітного калібру, 19 капсулів до патронів та банку з порохом. Це все чоловік зберігав у власному будинку без відповідних дозволів. Зброю та боєприпаси виявили під час проведення санкціоновано обшуку.Окрім цього, у Володимир-Волинському районі поліцейські вилучили у раніше судимого рівнянина 19 набоїв до автоматичної зброї калібру 7,62 мм. Боєприпаси чоловік зберігав у нежитловому будинку на території Локачинської територіальної громади.Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.За обома фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до семи років позбавлення волі.

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