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Зловили за руку на «гарячому»: на одному з ринків Волині жінка намагалась поцупити гаманець

Зловили за руку на «гарячому»: на одному з ринків Волині жінка намагалась поцупити гаманець
На ринку у Рожищі жінка намагалася витягти чужий гаманець. Її зловили за руку та попередили крадіжку. На місце викликали поліцію.

Про це Район.Рожище повідомили у місцевому відділі поліцейської діяльності.

Оскільки вчинити злочин жінці не вдалося, правоохоронці провели з нею профілактичну бесіду. Вона виявилась немісцевою, приїхала у Рожище з Новограда-Волинського.

Тож у поліції закликають громадян бути уважними у публічних місцях з великим скупченням людей та стежити за своїми речами.

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Теги: ринок, злодійка, Рожище
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