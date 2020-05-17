Зловили за руку на «гарячому»: на одному з ринків Волині жінка намагалась поцупити гаманець
Сьогодні, 20:35
На ринку у Рожищі жінка намагалася витягти чужий гаманець. Її зловили за руку та попередили крадіжку. На місце викликали поліцію.
Про це Район.Рожище повідомили у місцевому відділі поліцейської діяльності.
Оскільки вчинити злочин жінці не вдалося, правоохоронці провели з нею профілактичну бесіду. Вона виявилась немісцевою, приїхала у Рожище з Новограда-Волинського.
Тож у поліції закликають громадян бути уважними у публічних місцях з великим скупченням людей та стежити за своїми речами.
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Про це Район.Рожище повідомили у місцевому відділі поліцейської діяльності.
Оскільки вчинити злочин жінці не вдалося, правоохоронці провели з нею профілактичну бесіду. Вона виявилась немісцевою, приїхала у Рожище з Новограда-Волинського.
Тож у поліції закликають громадян бути уважними у публічних місцях з великим скупченням людей та стежити за своїми речами.
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