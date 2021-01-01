Секрет довголіття знайшли в спеції, яку можна додати майже в будь-яку страву
Сьогодні, 03:21
Виявилося, що одна з найпопулярніших прянощів здатна не тільки поліпшити смак майже будь-якої страви. Стало відомо і про її корисні властивості, які позитивно впливають практично на весь організм.
Як повідомляє u-news., цілюща приправа - це мускатний горіх.
Ніжна і трохи солодкувата спеція традиційно використовується в кухнях усього світу, включаючи як азіатські, так і західні рецепти.
Підтримує роботу мозку
У стародавні часи римська і грецька цивілізації використовували мускатний горіх як тонізуючий засіб для мозку. За словами фахівців, ця спеція може позбавити як від втоми, так і від стресу. Якщо ви страждаєте від тривоги або депресії, мускатний горіх також може бути відмінним засобом.
Полегшує біль
Китайці використовували пряність для боротьби із запаленням, а також болем у животі. Мускатний горіх в сучасному світі часто вживається при болю в суглобах, а також м’язового болю. При цьому, щоб полегшити біль, рекомендується використовувати Мускатне масло і наносити його на уражену область.
Детоксикація печінки і нирок
Детоксикація є найважливішим фактором хорошого здоров’я. Дієта, забруднення навколишнього середовища, стрес, шкідливі звички, ліки поряд з іншими зовнішніми речовинами можуть привести до накопичення токсинів в організмі. Печінка і нирки – два органи, в яких зазвичай розвивається це специфічне токсичне накопичення. Як тонік, мускатний горіх може очистити печінку і нирки, переконані експерти.
Зниження кров’яного тиску
Мускатний горіх може бути корисний з точки зору підтримки функції внутрішніх органів через його мінерального складу. Калій в спеції є судинорозширювальним засобом, який розслабляє кровоносні судини, отже, знижує кров’яний тиск, а також зменшує навантаження на серцево-судинну систему, стверджують фахівці.
Де використовують мускатний горіх
- для ароматизації тортів, молочних страв і пуншів;
- у оброблених харчових продуктах, таких як м’ясна нарізка і ковбаси;
- у кетчупах, супах, морепродуктах, таких як яйця і креветки в горщиках;
- в Європі його використовують в м’ясних стравах і супах, при приготуванні картоплі і страв з макаронних виробів;
- в якості спеції в пікантних стравах;
- для додання аромату печінці, тістечкам, фруктовим або молочним пудингам і пряникам.
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Як повідомляє u-news., цілюща приправа - це мускатний горіх.
Ніжна і трохи солодкувата спеція традиційно використовується в кухнях усього світу, включаючи як азіатські, так і західні рецепти.
Підтримує роботу мозку
У стародавні часи римська і грецька цивілізації використовували мускатний горіх як тонізуючий засіб для мозку. За словами фахівців, ця спеція може позбавити як від втоми, так і від стресу. Якщо ви страждаєте від тривоги або депресії, мускатний горіх також може бути відмінним засобом.
Полегшує біль
Китайці використовували пряність для боротьби із запаленням, а також болем у животі. Мускатний горіх в сучасному світі часто вживається при болю в суглобах, а також м’язового болю. При цьому, щоб полегшити біль, рекомендується використовувати Мускатне масло і наносити його на уражену область.
Детоксикація печінки і нирок
Детоксикація є найважливішим фактором хорошого здоров’я. Дієта, забруднення навколишнього середовища, стрес, шкідливі звички, ліки поряд з іншими зовнішніми речовинами можуть привести до накопичення токсинів в організмі. Печінка і нирки – два органи, в яких зазвичай розвивається це специфічне токсичне накопичення. Як тонік, мускатний горіх може очистити печінку і нирки, переконані експерти.
Зниження кров’яного тиску
Мускатний горіх може бути корисний з точки зору підтримки функції внутрішніх органів через його мінерального складу. Калій в спеції є судинорозширювальним засобом, який розслабляє кровоносні судини, отже, знижує кров’яний тиск, а також зменшує навантаження на серцево-судинну систему, стверджують фахівці.
Де використовують мускатний горіх
- для ароматизації тортів, молочних страв і пуншів;
- у оброблених харчових продуктах, таких як м’ясна нарізка і ковбаси;
- у кетчупах, супах, морепродуктах, таких як яйця і креветки в горщиках;
- в Європі його використовують в м’ясних стравах і супах, при приготуванні картоплі і страв з макаронних виробів;
- в якості спеції в пікантних стравах;
- для додання аромату печінці, тістечкам, фруктовим або молочним пудингам і пряникам.
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