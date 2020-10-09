Сонячна електростанція «живитиме» луцький тубдиспансер





Відкриті торги на платформі Prozorro для пошуку підрядника медичний заклад уже оголосив. Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 квітня.



Очікувана вартість робіт становить 929 235 гривень.



Роботи включатимуть розбирання парапетних ґрат, огородження покрiвлі перилами, монтаж каркасу для встановлення панелей, фотомодулів, мережевого інвертора, обмежувачів генерації та перенапруги, прокладання кабелів і встановлення 120 сонячних панелей.



Встановити сонячні панелі планують до кінця поточного року. Гарантія на якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій становитиме п’ять років.



Як раніше інформував директор фтизіопульмонологічного медичного центру Іван Нискогуз, здійснення капітальних ремонтів у закладі – велика необхідність.



За його словами, сонячна електростанція буде розрахована на 60 кВт, що дозволить центру економити четверту частину спожитої електроенергії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У будівлі комунального підприємства «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» на вулиці Львівській, 50 в Луцьку встановлять сонячні панелі. Про це повідомляє Інформаційне Агенство « Волинські новини ».Відкриті торги на платформі Prozorro для пошуку підрядника медичний заклад уже оголосив. Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 квітня.Очікувана вартість робіт становить 929 235 гривень.Роботи включатимуть розбирання парапетних ґрат, огородження покрiвлі перилами, монтаж каркасу для встановлення панелей, фотомодулів, мережевого інвертора, обмежувачів генерації та перенапруги, прокладання кабелів і встановлення 120 сонячних панелей.Встановити сонячні панелі планують до кінця поточного року. Гарантія на якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій становитиме п’ять років.Як раніше інформував директор фтизіопульмонологічного медичного центру Іван Нискогуз, здійснення капітальних ремонтів у закладі – велика необхідність.За його словами, сонячна електростанція буде розрахована на 60 кВт, що дозволить центру економити четверту частину спожитої електроенергії.

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