На «Ягодині» затримали поляка, який хотів вивезти з України велику партію контрабандних сигарет. ФОТО
Сьогодні, 14:00
Вчора, 25 квітня, прикордонники Луцького загону на кордоні з Польщею виявили партію сигарет, прихованих серед вантажу.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
В пункт пропуску «Ягодин» смугою руху «червоний коридор», на виїзд з України, прибув вантажний автомобіль Renault польської реєстрації з вантажем палетної дошки.
Автівкою керував 32-річний громадянин Польщі. За документами фірма – відправник товару – з м.Рівне, а отримувач та перевізник – з Польщі.
Вантажівку направили на поглиблений огляд, в ході якого спільна прикордонно-митна оглядова група виявила приховані серед вантажу сигарети.
В ході вивантаження дошок правоохоронці дістали 21,5 тисяч пачок сигарет без марок акцизного збору, які були ретельно заховані.
Сигарети вилучили співробітники митниці. Тривають заходи зі встановлення усіх обставин справи та кола осіб, причетних до протиправної діяльності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
В пункт пропуску «Ягодин» смугою руху «червоний коридор», на виїзд з України, прибув вантажний автомобіль Renault польської реєстрації з вантажем палетної дошки.
Автівкою керував 32-річний громадянин Польщі. За документами фірма – відправник товару – з м.Рівне, а отримувач та перевізник – з Польщі.
Вантажівку направили на поглиблений огляд, в ході якого спільна прикордонно-митна оглядова група виявила приховані серед вантажу сигарети.
В ході вивантаження дошок правоохоронці дістали 21,5 тисяч пачок сигарет без марок акцизного збору, які були ретельно заховані.
Сигарети вилучили співробітники митниці. Тривають заходи зі встановлення усіх обставин справи та кола осіб, причетних до протиправної діяльності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Ніякого страху не було, бо ніхто не знав про радіацію»: спогади ліквідатора аварії на ЧАЕС з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 14:40
На «Ягодині» затримали поляка, який хотів вивезти з України велику партію контрабандних сигарет. ФОТО
Сьогодні, 14:00