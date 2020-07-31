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На «Ягодині» затримали поляка, який хотів вивезти з України велику партію контрабандних сигарет. ФОТО

На «Ягодині» затримали поляка, який хотів вивезти з України велику партію контрабандних сигарет. ФОТО
Вчора, 25 квітня, прикордонники Луцького загону на кордоні з Польщею виявили партію сигарет, прихованих серед вантажу.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

В пункт пропуску «Ягодин» смугою руху «червоний коридор», на виїзд з України, прибув вантажний автомобіль Renault польської реєстрації з вантажем палетної дошки.

Автівкою керував 32-річний громадянин Польщі. За документами фірма – відправник товару – з м.Рівне, а отримувач та перевізник – з Польщі.

Вантажівку направили на поглиблений огляд, в ході якого спільна прикордонно-митна оглядова група виявила приховані серед вантажу сигарети.

В ході вивантаження дошок правоохоронці дістали 21,5 тисяч пачок сигарет без марок акцизного збору, які були ретельно заховані.

Сигарети вилучили співробітники митниці. Тривають заходи зі встановлення усіх обставин справи та кола осіб, причетних до протиправної діяльності.

На «Ягодині» затримали поляка, який хотів вивезти з України велику партію контрабандних сигарет. ФОТО
На «Ягодині» затримали поляка, який хотів вивезти з України велику партію контрабандних сигарет. ФОТО
На «Ягодині» затримали поляка, який хотів вивезти з України велику партію контрабандних сигарет. ФОТО
На «Ягодині» затримали поляка, який хотів вивезти з України велику партію контрабандних сигарет. ФОТО
На «Ягодині» затримали поляка, який хотів вивезти з України велику партію контрабандних сигарет. ФОТО

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Теги: контрабанда, поляк, Ягодин
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