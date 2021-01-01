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У Польщі заарештували українця, який удавав із себе словака, аби викрасти із заводу 120 посудомийних машин

У Польщі заарештували українця, який удавав із себе словака, аби викрасти із заводу 120 посудомийних машин
У Польщі в місті Радомсько (Лодзьке воєводство) затримали громадянина України, який удавав із себе словака, щоб нажитися на чужому товарі.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, українець на підставі підроблених транспортних документів заїхав вантажівкою на територію заводу, де йому завантажили 120 посудомийних машин. Техніка начебто мала потім поїхати до Німеччини.

Працівник складу, поки вантажився товар, дізнався, що посудомийні машини на суму 109 тисяч злотих намагаються вивезти невідомі під виглядом фірми, яка постійно співпрацює із заводом. Одразу після цього викликали поліцію.

Правоохоронці встановили, що водій вантажівки мав підроблені транспортні та особисті документи. Він удавав із себе громадянина Словаччини, хоча при собі мав документи на різні імена, видані у різних країнах. Згодом вдалося вияснити, що чоловік є 28-річним українцем.

Його затримали й за рішенням суду заарештували на три місяці. Чоловіка звинуватили у спробі шахрайства, за що загрожує в'язниця. Прокуратура не виключає, що будуть нові арешти через цей інцидент, оскільки громадянин України навряд діяв самостійно.

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Теги: Польща, афера, українець
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