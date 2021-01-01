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На Волинь доставили вакцину AstraZeneca, вироблену у Кореї

На Волинь доставили вакцину AstraZeneca, вироблену у Кореї
На Волинь 27 квітня прибула партія вакцини AstraZeneca, вироблена у Південній Кореї. Доставили 7 700 доз препарату.

Про це розповів Суспільному т.в.о. начальника обласного управління охорони здоров'я облдержадміністрації Роман Рудоквас.

Нині триває розподіл вакцини між стаціонарними пунктами щеплення.

Зі слів Романа Рудокваса, ця партія вакцина корейського виробництва призначена для повторного щеплення волинян, які отримали перше щеплення препаратом AstraZeneca (Covishield) та громадянам, старшим за 65 років.

В управлінні охорони здоров'я області наголосили, що корейська AstraZeneca-SKBio нічим не відрізняється від препарату індійського виробництва AstraZeneca (Covishield).

На запитання Суспільного, чи вистачить області для повторного щеплення 7 700 доз, т.в.о. начальника обласного управління охорони здоров'я відповів, що розподілом вакцини між регіонами курує МОЗ і в області очікують наступних поставок.

Як раніше повідомляв міністр охорони здоров'я Максим Степанов, у травні понад 10 тисяч людей мають отримати другу дозу вакцини, решту передадуть для першого щеплення. Планується, що цю партію використають для вакцинації пріоритетних груп та людей віком 65+.


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Теги: AstraZeneca, Волинь
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