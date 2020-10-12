У Польщі затримали злочинну групу українців, які виготовляли «липові» документи про працевлаштування





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Громадян України звинувачують в тому, що вони організовували перетин польського кордону для своїх співвітчизників на підставі фіктивних “освядчень” або “зезволень”. Їхніми послугами скористалося щонайменше кількасот українців. Для ведення своєї діяльності підозрювані створювали фіктивні фірми, або використовували ті, що вже раніше існували, але нічим конкретно не займалися.



Фактично вони були потрібні тільки для того, щоб від їхнього імені робити в ужендах праці “освядчення” для іноземців, а в ужендах воєводських - “зезволення”. Інформація, яка подавалася до установ, була неправдивою, оскільки насправді працевлаштовувати людей ніхто не мав наміру. Ці документи потім просто продавалися охочим приїхати до Польщі.



Двох затриманих громадян України, яких слідство вважає керівниками злочинної групи, взяли під тимчасовий арешт терміном на 3 місяці. Інших шістьох поки відпустили під заставу. Усім може загрожувати від 3-х місяців до 10 років в'язниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі затримали 8 громадян України, які виготовляли фіктивні документи про працевлаштування співвітчизників.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на nadbuzanski.strazgraniczna.pl, затримання були у Варшаві, Лодзі та Бидгощі. До рук правоохоронців потрапили 4 чоловіків та 4 жінок.Громадян України звинувачують в тому, що вони організовували перетин польського кордону для своїх співвітчизників на підставі фіктивних “освядчень” або “зезволень”. Їхніми послугами скористалося щонайменше кількасот українців. Для ведення своєї діяльності підозрювані створювали фіктивні фірми, або використовували ті, що вже раніше існували, але нічим конкретно не займалися.Фактично вони були потрібні тільки для того, щоб від їхнього імені робити в ужендах праці “освядчення” для іноземців, а в ужендах воєводських - “зезволення”. Інформація, яка подавалася до установ, була неправдивою, оскільки насправді працевлаштовувати людей ніхто не мав наміру. Ці документи потім просто продавалися охочим приїхати до Польщі.Двох затриманих громадян України, яких слідство вважає керівниками злочинної групи, взяли під тимчасовий арешт терміном на 3 місяці. Інших шістьох поки відпустили під заставу. Усім може загрожувати від 3-х місяців до 10 років в'язниці.

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