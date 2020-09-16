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В зоні ООС загинув боєць волинської бригади

В зоні ООС загинув боєць волинської бригади
27 квітня внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинув старший сержант 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені князя Романа Великого Роман Володимирович Гуляк, родом з Хмельниччини.

Про це повідомляє пресслужба волинської бригади.

Нагадаємо, вчора, 27 квітня, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав травмування, несумісні з життям. Ще три військовослужбовці дістали бойові травмування. Згодом стало відомо, що загиблий - військовий волинської бригади.

"Не стало сина, побратима і друга, воїна, захисника своєї Батьківщини… Спочивай із миром, брате… Пам'ять про тебе світлим променем освітлюватиме нам шлях… Допомагай нам із небес… Вічна і світла пам’ять воїну…", - йдеться у повідомленні.

Волочиська міська рада повідомила, коли і де прощатимуться із загиблим бійцем.

Так, в п’ятницю, 30 квітня, на площі Центральна у місті Волочиськ відбудеться вшанування загиблого бійця Гуляка Романа. Урочисте прощання заплановане орієнтовно на 11:00.

Відомо, чоловік служив на контракті в Збройних силах України із травня 2018 року. 8 жовтня 2019 року Роман був нагороджений медаллю ООС “За звитягу та вірність”.

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Теги: ООС, волинська бригада, смерть
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