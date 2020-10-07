У Луцьку два будинки – без гарячої води
Сьогодні, 13:01
У Луцьку через витік на тепломережі два будинки залишись без гарячої води.
Про це інформує ДКП "Луцьктепло".
У пресслужбі підприємства зауважують, що йдеться про житлові будинки на проспекті Відродження, 16 та вул. Січова, 2.
"Нині ведуться роботи із визначення місця витоку. Про час завершення робіт та відновлення послуги з постачання гарячої води буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомлені.
Тож у лучан просять вибачення за завдані тимчасові незручності.
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Про це інформує ДКП "Луцьктепло".
У пресслужбі підприємства зауважують, що йдеться про житлові будинки на проспекті Відродження, 16 та вул. Січова, 2.
"Нині ведуться роботи із визначення місця витоку. Про час завершення робіт та відновлення послуги з постачання гарячої води буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомлені.
Тож у лучан просять вибачення за завдані тимчасові незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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