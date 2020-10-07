У Луцьку два будинки – без гарячої води

У Луцьку через витік на тепломережі два будинки залишись без гарячої води.Про це інформує ДКП "Луцьктепло".У пресслужбі підприємства зауважують, що йдеться про житлові будинки на проспекті Відродження, 16 та вул. Січова, 2."Нині ведуться роботи із визначення місця витоку. Про час завершення робіт та відновлення послуги з постачання гарячої води буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомлені.Тож у лучан просять вибачення за завдані тимчасові незручності.