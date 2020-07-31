Звернулися в прокуратуру: луцьку будівлю хочуть визнати пам’яткою
Сьогодні, 18:00
Будівлю на вулиці Кривий Вал у Луцьку хочуть визнати пам'яткою архітектури. Аби це зробити звернулися в прокуратуру.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав начальник відділу охорони культурної спадщини Олександр Котис.
За словами Котиса, будівля, на його думку, є номером один серед споруд громадського модернізму 1930-х. Це так звана Каса рільничих спілок, творіння варшавського архітектора Вітольда Марчінковського.
Будинок поєднує композиційні прийоми класицизму з лаконічністю і геометризмом. Фасад споруди розвивається самостійно, без прив'язки до внутрішнього планування, і цим яскраво показує "5 відправних точок сучасної архітектури" Ле Корбюзьє. В Луцьку немає нічого ще більш наближеного до чогось дуже модного від усієї європейської культури ХХ століття, говорить Котис. За задумом архітектора, двері справа від центрального входу мали вести у цукерню. Вона і справді була - культовий заклад міської інтелігенції "Mokka", де на політично-гумористичних вечорах виступали місцеві журналісти і, швидше за все, Юзеф Лободовський.
"Будівля є пам’яткою архітектури, її користувач – Волинська філія ПАТ "Укртелеком". На жаль, користувач відмовляється визнавати цей будинок пам’яткою з відповідними наслідками. Відділ охорони культурної спадщини звернувся в прокуратуру з цього приводу. Сьогодні отримали підтвердження про ініціювання прокуратурою позову в інтересах міської ради і відділу охорони культурної спадщини департаменту культури. Сподіваюся, після цього буде поставлена крапка в цій справі, бо поведінка користувача просто неприйнятна", - зауважив чиновник.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав начальник відділу охорони культурної спадщини Олександр Котис.
За словами Котиса, будівля, на його думку, є номером один серед споруд громадського модернізму 1930-х. Це так звана Каса рільничих спілок, творіння варшавського архітектора Вітольда Марчінковського.
Будинок поєднує композиційні прийоми класицизму з лаконічністю і геометризмом. Фасад споруди розвивається самостійно, без прив'язки до внутрішнього планування, і цим яскраво показує "5 відправних точок сучасної архітектури" Ле Корбюзьє. В Луцьку немає нічого ще більш наближеного до чогось дуже модного від усієї європейської культури ХХ століття, говорить Котис. За задумом архітектора, двері справа від центрального входу мали вести у цукерню. Вона і справді була - культовий заклад міської інтелігенції "Mokka", де на політично-гумористичних вечорах виступали місцеві журналісти і, швидше за все, Юзеф Лободовський.
"Будівля є пам’яткою архітектури, її користувач – Волинська філія ПАТ "Укртелеком". На жаль, користувач відмовляється визнавати цей будинок пам’яткою з відповідними наслідками. Відділ охорони культурної спадщини звернувся в прокуратуру з цього приводу. Сьогодні отримали підтвердження про ініціювання прокуратурою позову в інтересах міської ради і відділу охорони культурної спадщини департаменту культури. Сподіваюся, після цього буде поставлена крапка в цій справі, бо поведінка користувача просто неприйнятна", - зауважив чиновник.
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