Першобудівник волинського міста відзначив 95-річчя. ФОТО

Василь Бусловський відзначає 95-річний ювілей.



З цієї нагоди у малій концертній залі Палацу культури відбулося святкове дійство, яке організували працівники Нововолинської ЦБС,



Привітав ювіляра міський голова Борис Карпус. Він подякував Василю Матвійовичу за його багаторічну працю і побажав при доброму здоров'ї зустріти ще не один ювілей.



Долучилися до привітань голова міської організації ветеранів війни та праці Варвара Сирмолотова, голова Волинського теркому профспілки працівників вугільної промисловості Роман Юзефович, представники профспілки освітян і учні Нововолинського ліцею №4.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30 квітня ветер Другої світової війни та праці, першобудівник Нововолинська, громадський діячвідзначає 95-річний ювілей.З цієї нагоди у малій концертній залі Палацу культури відбулося святкове дійство, яке організували працівники Нововолинської ЦБС, повідомляє пресслужба міськради.Привітав ювіляра міський головаВін подякував Василю Матвійовичу за його багаторічну працю і побажав при доброму здоров'ї зустріти ще не один ювілей.Долучилися до привітань голова міської організації ветеранів війни та праці, голова Волинського теркому профспілки працівників вугільної промисловості, представники профспілки освітян і учні Нововолинського ліцею №4.

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