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Першобудівник волинського міста відзначив 95-річчя. ФОТО

Першобудівник волинського міста відзначив 95-річчя. ФОТО
30 квітня ветер Другої світової війни та праці, першобудівник Нововолинська, громадський діяч Василь Бусловський відзначає 95-річний ювілей.

З цієї нагоди у малій концертній залі Палацу культури відбулося святкове дійство, яке організували працівники Нововолинської ЦБС, повідомляє пресслужба міськради.

Привітав ювіляра міський голова Борис Карпус. Він подякував Василю Матвійовичу за його багаторічну працю і побажав при доброму здоров'ї зустріти ще не один ювілей.

Долучилися до привітань голова міської організації ветеранів війни та праці Варвара Сирмолотова, голова Волинського теркому профспілки працівників вугільної промисловості Роман Юзефович, представники профспілки освітян і учні Нововолинського ліцею №4.

Першобудівник волинського міста відзначив 95-річчя. ФОТО
Першобудівник волинського міста відзначив 95-річчя. ФОТО
Першобудівник волинського міста відзначив 95-річчя. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, ювілей, день народження
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Коментарі 1
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30квітня ветер Другої світової... Коректор на що дивиться?
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