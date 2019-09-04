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Ще один український воїн загинув на Донбасі

Ще один український воїн загинув на Донбасі
Ще один військовий загинув на Донбасі 6 травня. Воїн помер внаслідок вогнепального кульового поранення.

Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання "Схід". Імені загиблого героя наразі не називають.

Окрім того, 6 травня окупанти вбили на Донеччині 37-річного українського захисника Дмитра Товчигречка.

У ЗСУ розповіли, що "6 травня, у районі проведення Операції Об'єднаних сил, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", внаслідок обстрілу збройними формуваннями Росії позицій наших захисників один військовослужбовець отримав вогнепальне кульове поранення, несумісне з життям".

"Командування та особовий склад операції Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь",– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у ЗСУ наголосили: дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись домовленостей про режим припинення вогню".



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Теги: загинув боєць
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