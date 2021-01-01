Куди піти у Луцьку на вихідних 8–9 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
Робочий тиждень підходить до завершення. На порозі - довгоочікувані вихідні, тому є прекрасна можливість гарно відпочити з рідними та друзями. У Луцьку завжди є куди сходити, тож кожен знайде щось для себе.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, які допоможуть вам гарно провести цими вихідними.
Субота, 8 травня
О 10 годині біля пам'ятного знаку «Поранений солдат» на Меморіальному комплексі «Вічна Слава» відбудеться панахида за загиблими у Другій світовій війні та покладання квітів.
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок покажуть виставу «Казка зеленого гаю». Режисер – Володимир Богданець. Тривалість вистави: 45 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 4 років.
Замовити білети можна за номером (0332) 723 260 (каса).
О 19 годині у ГаРмИдЕр ангар-stage (вулиця Залізнична, 9) відбудеться вистава «Монодії в червоному». Вхід коштує 150 гривень. Кількість місць: обмежена.
«МОНОДІЇ В ЧЕРВОНОМУ» — поетично-документальна вистава, де зворушливо-інтимні факти поетів ХХ століття та їхні пронизливі вірші поєднуються у речитативно-пластичних історіях, що лишають по собі болючий червоний слід», – пишуть організатори.
Бронювання квитків: 099 248 18 86.
О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, «відгримить» запальна вечірка. Розважати гостей будуть Dj Strayder, Dj Slavniy, Dj Bolshoi та Dj Baks.
Резервація столиків: 07 37 37 60 60.
Неділя, 9 травня
О 9 годині біля Центрального монументу на Меморіальному комплексі «Вічна Слава» будуть вшановувати пам'ять жертв Другої світової війни та покладуть квіти до пам’ятних знаків.
У Боратинській громаді проведуть фотофлешмоб до Дня матері. Організатори зазаначають, що для участі у флешмобі потрібно до 8 травня включно надіслати на електронну адресу [email protected] або в приватні повідомлення Боратинської громади у фейсбуці своє фото з мамою. Для участі у конкурсі один учасник може подати лише одне фото. Свої світлини можуть надсилати усі охочі мешканці громади, вік учасників необмежений.
Об 11 та 14 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок - вистава «Попелюшка». Режисер – заслужена артистка України Лариса Гарлінська. Тривалість вистави: 1 година 5 хвилин з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.
Квитки - за номером (0332) 723 260 (каса).
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Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, які допоможуть вам гарно провести цими вихідними.
Субота, 8 травня
О 10 годині біля пам'ятного знаку «Поранений солдат» на Меморіальному комплексі «Вічна Слава» відбудеться панахида за загиблими у Другій світовій війні та покладання квітів.
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок покажуть виставу «Казка зеленого гаю». Режисер – Володимир Богданець. Тривалість вистави: 45 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 4 років.
Замовити білети можна за номером (0332) 723 260 (каса).
О 19 годині у ГаРмИдЕр ангар-stage (вулиця Залізнична, 9) відбудеться вистава «Монодії в червоному». Вхід коштує 150 гривень. Кількість місць: обмежена.
«МОНОДІЇ В ЧЕРВОНОМУ» — поетично-документальна вистава, де зворушливо-інтимні факти поетів ХХ століття та їхні пронизливі вірші поєднуються у речитативно-пластичних історіях, що лишають по собі болючий червоний слід», – пишуть організатори.
Бронювання квитків: 099 248 18 86.
О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, «відгримить» запальна вечірка. Розважати гостей будуть Dj Strayder, Dj Slavniy, Dj Bolshoi та Dj Baks.
Резервація столиків: 07 37 37 60 60.
Неділя, 9 травня
О 9 годині біля Центрального монументу на Меморіальному комплексі «Вічна Слава» будуть вшановувати пам'ять жертв Другої світової війни та покладуть квіти до пам’ятних знаків.
У Боратинській громаді проведуть фотофлешмоб до Дня матері. Організатори зазаначають, що для участі у флешмобі потрібно до 8 травня включно надіслати на електронну адресу [email protected] або в приватні повідомлення Боратинської громади у фейсбуці своє фото з мамою. Для участі у конкурсі один учасник може подати лише одне фото. Свої світлини можуть надсилати усі охочі мешканці громади, вік учасників необмежений.
Об 11 та 14 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок - вистава «Попелюшка». Режисер – заслужена артистка України Лариса Гарлінська. Тривалість вистави: 1 година 5 хвилин з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.
Квитки - за номером (0332) 723 260 (каса).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Дивно, що немає інформації про спорт. В п'ятницю та суботу цікавий баскетбол команди з Луцька за вихід у фінал Вищої ліги. 19:30 та 18:00 відповідно. Зал ОДЮСШ, Шевченка 3.
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