Куди піти у Луцьку на вихідних 8–9 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ





Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, які допоможуть вам гарно провести цими вихідними.



Субота, 8 травня



О 10 годині біля пам'ятного знаку «Поранений солдат» на Меморіальному комплексі «Вічна Слава» відбудеться панахида за загиблими у Другій світовій війні та покладання квітів.



Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок покажуть виставу «Казка зеленого гаю». Режисер – Володимир Богданець. Тривалість вистави: 45 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 4 років.



Замовити білети можна за номером (0332) 723 260 (каса).



О 19 годині у ГаРмИдЕр ангар-stage (вулиця Залізнична, 9) відбудеться вистава «Монодії в червоному». Вхід коштує 150 гривень. Кількість місць: обмежена.



«МОНОДІЇ В ЧЕРВОНОМУ» — поетично-документальна вистава, де зворушливо-інтимні факти поетів ХХ століття та їхні пронизливі вірші поєднуються у речитативно-пластичних історіях, що лишають по собі болючий червоний слід», – пишуть організатори.



Бронювання квитків: 099 248 18 86.







О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, «відгримить» запальна вечірка. Розважати гостей будуть Dj Strayder, Dj Slavniy, Dj Bolshoi та Dj Baks.



Резервація столиків: 07 37 37 60 60.







Неділя, 9 травня



О 9 годині біля Центрального монументу на Меморіальному комплексі «Вічна Слава» будуть вшановувати пам'ять жертв Другої світової війни та покладуть квіти до пам’ятних знаків.



У Боратинській громаді проведуть фотофлешмоб до Дня матері. Організатори зазаначають, що для участі у флешмобі потрібно до 8 травня включно надіслати на електронну адресу



Об 11 та 14 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок - вистава «Попелюшка». Режисер – заслужена артистка України Лариса Гарлінська. Тривалість вистави: 1 година 5 хвилин з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.



Квитки - за номером (0332) 723 260 (каса).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Робочий тиждень підходить до завершення. На порозі - довгоочікувані вихідні, тому є прекрасна можливість гарно відпочити з рідними та друзями. У Луцьку завжди є куди сходити, тож кожен знайде щось для себе.підготувало добірку подій, які допоможуть вам гарно провести цими вихідними.О 10 годині біля пам'ятного знаку «Поранений солдат» на Меморіальному комплексі «Вічна Слава» відбудетьсяОб 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок покажуть. Режисер –. Тривалість вистави: 45 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 4 років.Замовити білети можна за номером (0332) 723 260 (каса).О 19 годині у ГаРмИдЕр ангар-stage (вулиця Залізнична, 9) відбудеться. Вхід коштує 150 гривень. Кількість місць: обмежена.«МОНОДІЇ В ЧЕРВОНОМУ» — поетично-документальна вистава, де зворушливо-інтимні факти поетів ХХ століття та їхні пронизливі вірші поєднуються у речитативно-пластичних історіях, що лишають по собі болючий червоний слід», – пишуть організатори.Бронювання квитків: 099 248 18 86.О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, «відгримить». Розважати гостей будутьтаРезервація столиків: 07 37 37 60 60.О 9 годині біля Центрального монументу на Меморіальному комплексі «Вічна Слава» будутьУ Боратинській громаді проведуть фотофлешмоб до Дня матері. Організатори зазаначають, що для участі у флешмобі потрібно до 8 травня включно надіслати на електронну адресу [email protected] або в приватні повідомлення Боратинської громади у фейсбуці своє фото з мамою. Для участі у конкурсі один учасник може подати лише одне фото. Свої світлини можуть надсилати усі охочі мешканці громади, вік учасників необмежений.Об 11 та 14 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок -. Режисер – заслужена артистка України. Тривалість вистави: 1 година 5 хвилин з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.Квитки - за номером (0332) 723 260 (каса).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію