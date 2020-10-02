Реконструкція проспекту Волі: як перекриватимуть рух транспорту найближчим часом

У Луцьку розпочали підготовчі роботи щодо реконструкції проспекту Волі.Наразі тривають підготовчі роботи до перенесення інженерних мереж на проспекті Волі (ділянка від вулиці Шопена до вулиці Сенатора (непарна сторона)). Тут частково обмежений рух транспортних засобів, повідомляє департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.На ділянці від Київського майдану в напрямку до вулиці Сенатора тривають роботи із влаштування паркомісць.З 17 травня запланували частково перекрити рух транспорту почергово по одній смузі на ділянці від Київського майдану до вулиці Шопена. Тут буде проводитися заміна інженерних мереж. Роботи заплановано виконати до 1 липня.З 1 червня заплановано розпочати заміну дорожнього покриття на проспекті Волі на ділянці від вулиці Шопена до вулиці Сенатора. Під час проведення цих робіт буде дозволено рух лише громадського транспорту. Роботи заплановано виконати до 1 липня.Відповідно до розроблених схем руху об’їзд буде здійснюватися вулицями Глушець та Коперника.