У Луцьку пасажир намагався «відмазати» п'яного водія за хабар патрульним
Сьогодні, 17:53
Луцькі патрульні відмовилися від хабара, який пропонував водій.
Так, 7 травня, близько 2-ї години ночі на вулиці Карпенка-Карого, патрульні зупинили автомобіль Volvo S 60, водій якого порушив ПДР, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Під час спілкування із 26-річним керманичем, інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці події водій відмовився у присутності двох свідків.
А 29-річний пасажир авто не одноразово пропонував вирішити ситуацію і з метою уникнення адмінвідповідальності запропонував неправомірну вигоду поліцейським.
Чоловік поклав у документи на транспортний засіб майже 2 тисяч гривень у службовий автомобіль.
Поліцейські одразу викликали на місце події слідчо-оперативну групу.
На водія-порушника патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та винесено постанову за ч.6 ст.122 (Зупинка транспортних засобів на місцях на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю) КУпАП.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.
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Так, 7 травня, близько 2-ї години ночі на вулиці Карпенка-Карого, патрульні зупинили автомобіль Volvo S 60, водій якого порушив ПДР, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Під час спілкування із 26-річним керманичем, інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці події водій відмовився у присутності двох свідків.
А 29-річний пасажир авто не одноразово пропонував вирішити ситуацію і з метою уникнення адмінвідповідальності запропонував неправомірну вигоду поліцейським.
Чоловік поклав у документи на транспортний засіб майже 2 тисяч гривень у службовий автомобіль.
Поліцейські одразу викликали на місце події слідчо-оперативну групу.
На водія-порушника патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та винесено постанову за ч.6 ст.122 (Зупинка транспортних засобів на місцях на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю) КУпАП.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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