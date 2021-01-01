У Луцьку пасажир намагався «відмазати» п'яного водія за хабар патрульним

Луцькі патрульні відмовилися від хабара, який пропонував водій.Так, 7 травня, близько 2-ї години ночі на вулиці Карпенка-Карого, патрульні зупинили автомобіль Volvo S 60, водій якого порушив ПДР, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.Під час спілкування із 26-річним керманичем, інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці події водій відмовився у присутності двох свідків.А 29-річний пасажир авто не одноразово пропонував вирішити ситуацію і з метою уникнення адмінвідповідальності запропонував неправомірну вигоду поліцейським.Чоловік поклав у документи на транспортний засіб майже 2 тисяч гривень у службовий автомобіль.Поліцейські одразу викликали на місце події слідчо-оперативну групу.На водія-порушника патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та винесено постанову за ч.6 ст.122 (Зупинка транспортних засобів на місцях на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю) КУпАП.За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.