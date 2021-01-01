вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 8 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 8 травня
У Волинській області завтар, 8 травня, очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без істотних опадів.

Про це повідомляють на сайті волинського гідрометцентру.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7⁰ тепла, вдень 9-14⁰ тепла.

У Луцьку завтра, у суботу, за прогнозами синоптиків, також очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5⁰ тепла, вдень 11-13⁰ тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
У МОЗ пояснили, як отримати вакцину проти COVID-19 без сімейного лікаря
Сьогодні, 20:42
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 8 травня
Сьогодні, 20:00
Посівна на Волині: як несприятлива погода вплинула на врожай та його ціну. ВІДЕО
Сьогодні, 19:39
У Луцьку зупинили авто, пасажири якого були «під кайфом» та з холодною зброєю
Сьогодні, 19:16
Поминальні дні: українцям розповіли, чому не варто нести на кладовища штучні квіти. ВІДЕО
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 7 травня Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 7 травня
06 травень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 6 травня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 6 травня
05 травень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 3 травня Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 3 травня
02 травень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 1 травня Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 1 травня
30 квітень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через усе місто: у Луцьку вздовж Сапалаївки хочуть зробити велодоріжку
Сьогодні, 12:27
 1
До Шацьких озер – новенькою дорогою: показали 17 км дороги до волинської перлини.ВІДЕО
Сьогодні, 01:37
 1
У МОЗ пояснили, як отримати вакцину проти COVID-19 без сімейного лікаря
Сьогодні, 20:42
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 8 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Посівна на Волині: як несприятлива погода вплинула на врожай та його ціну. ВІДЕО
Сьогодні, 19:39
 0
Медіа
відео
1/8