Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 8 травня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтар, 8 травня, очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без істотних опадів.
Про це повідомляють на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7⁰ тепла, вдень 9-14⁰ тепла.
У Луцьку завтра, у суботу, за прогнозами синоптиків, також очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5⁰ тепла, вдень 11-13⁰ тепла.
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Про це повідомляють на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7⁰ тепла, вдень 9-14⁰ тепла.
У Луцьку завтра, у суботу, за прогнозами синоптиків, також очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5⁰ тепла, вдень 11-13⁰ тепла.
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