Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 8 травня





Про це повідомляють на сайті волинського гідрометцентру.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7⁰ тепла, вдень 9-14⁰ тепла.



У Луцьку завтра, у суботу, за прогнозами синоптиків, також очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5⁰ тепла, вдень 11-13⁰ тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтар, 8 травня, очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без істотних опадів.Про це повідомляють на сайті волинського гідрометцентру.Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7⁰ тепла, вдень 9-14⁰ тепла.У Луцьку завтра, у суботу, за прогнозами синоптиків, також очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5⁰ тепла, вдень 11-13⁰ тепла.

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