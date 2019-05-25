Як подолати надмірну тривожність: поради луцької психологині

Олена Будько розповіла все про надмірну тривожність та боротьбу з цим відчуттям.



Про це пише журнал



Почуття тривожності може завадити у відповідальних життєвих ситуаціях, зокрема: важливі перемовини, співбесіда, екзамени, побачення тощо. Подолати тривожність насправді не так і просто, як, наприклад, справитись з певним конкретним страхом, каже психологиня.



ПРИЧИНИ ТРИВОЖНОСТІ



Різні емоційні переживання протягом певного часу, підвищене психоемоційне навантаження;

особливості виховання та атмосфера в сім’ї;

посттравматичний стрес;

внутрішній конфлікт (проблеми з власною самооцінкою, незадоволеність, нереалізованість).



Тривожність може проявлятись (часто проявляється) і на фізичному рівні: головокружіння, головний біль, відчуття здавленості у грудях, тремтіння, підвищений пульс, підвищена пітливість, загальна слабкість, нудота, синдром подразненого кишечника (часті позови у туалет), затерпання кінцівок, порушення терморегуляції.



ЯК ВИЙТИ ЗІ СТАНУ НАДМІРНОЇ ТРИВОГИ?



Декількох методів, які допоможуть заспокоїтись та вийти з стану тривожності:



Найперше і найважливіше – це обов'язково впорядкувати режим сну, повноцінно висипатись та частіше бувати на свіжому повітрі.

Результати багатьох досліджень підтверджують значну користь фізичних навантажень, тобто заняття будь-яким видом спорту: під час тренувань відбувається викид адреналіну, тому у людини, що страждає на підвищену тривожність, рідше виникає безпричинне хвилювання.



Важливо обмежити вживання алкоголю, оскільки він негативно впливає на емоційний стан і тривожність буде лише підвищуватись.



Запам’ятайте, алкоголь – це депресант, аж ніяк не антидепресант.



Шукайте гойдалку або автомобіль. Французькі психологи довели, що погойдування значно знижує рівень тривожності (пам’ятаєте, як мама колихала вас у дитинстві). Тому багатьох заспокоює їзда на автомобілі, знижує збудження і тривогу. Гойдалка теж працює за схожою схемою.



Проаналізуйте ваше оточення, адже воно може вам допомогти вирішити вищевказану проблему або, навпаки, погіршити. З тими, хто занижує вашу самооцінку словами або вчинками, варто розпрощатися. Нехай поруч будуть ті, хто підтримає вашу віру у себе, помічають ваші достоїнства та радіють вашим успіхам.



Позитивно також діють методики автотренінгу, афірмації та дихальні практики, медитації.



Якщо відчуваєте, що тривожність не відступає і справитись самостійно з нею ви не в силах, не соромтесь звернутись до психолога чи психотерапевта. Адже вчасна допомога суттєво змінить якість вашого життя та допоможе закріпити позитивні результати на довготривалий термін, наголошує Будько.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька психологинярозповіла все про надмірну тривожність та боротьбу з цим відчуттям.Про це пише журнал Space Почуття тривожності може завадити у відповідальних життєвих ситуаціях, зокрема: важливі перемовини, співбесіда, екзамени, побачення тощо. Подолати тривожність насправді не так і просто, як, наприклад, справитись з певним конкретним страхом, каже психологиня.ПРИЧИНИ ТРИВОЖНОСТІРізні емоційні переживання протягом певного часу, підвищене психоемоційне навантаження;особливості виховання та атмосфера в сім’ї;посттравматичний стрес;внутрішній конфлікт (проблеми з власною самооцінкою, незадоволеність, нереалізованість).Тривожність може проявлятись (часто проявляється) і на фізичному рівні: головокружіння, головний біль, відчуття здавленості у грудях, тремтіння, підвищений пульс, підвищена пітливість, загальна слабкість, нудота, синдром подразненого кишечника (часті позови у туалет), затерпання кінцівок, порушення терморегуляції.ЯК ВИЙТИ ЗІ СТАНУ НАДМІРНОЇ ТРИВОГИ?Декількох методів, які допоможуть заспокоїтись та вийти з стану тривожності:Найперше і найважливіше – це обов'язково впорядкувати режим сну, повноцінно висипатись та частіше бувати на свіжому повітрі.Результати багатьох досліджень підтверджують значну користь фізичних навантажень, тобто заняття будь-яким видом спорту: під час тренувань відбувається викид адреналіну, тому у людини, що страждає на підвищену тривожність, рідше виникає безпричинне хвилювання.Важливо обмежити вживання алкоголю, оскільки він негативно впливає на емоційний стан і тривожність буде лише підвищуватись.Запам’ятайте, алкоголь – це депресант, аж ніяк не антидепресант.Шукайте гойдалку або автомобіль. Французькі психологи довели, що погойдування значно знижує рівень тривожності (пам’ятаєте, як мама колихала вас у дитинстві). Тому багатьох заспокоює їзда на автомобілі, знижує збудження і тривогу. Гойдалка теж працює за схожою схемою.Проаналізуйте ваше оточення, адже воно може вам допомогти вирішити вищевказану проблему або, навпаки, погіршити. З тими, хто занижує вашу самооцінку словами або вчинками, варто розпрощатися. Нехай поруч будуть ті, хто підтримає вашу віру у себе, помічають ваші достоїнства та радіють вашим успіхам.Позитивно також діють методики автотренінгу, афірмації та дихальні практики, медитації.Якщо відчуваєте, що тривожність не відступає і справитись самостійно з нею ви не в силах, не соромтесь звернутись до психолога чи психотерапевта. Адже вчасна допомога суттєво змінить якість вашого життя та допоможе закріпити позитивні результати на довготривалий термін, наголошує Будько.

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