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9 травня на Волині: гортаючи календар

9 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня традиційно вшановують людей, які загинули в роки війни.
9 травня, у світі відзначають День матері та День Європи.


Сьогодні відзначають день народження керуючий Волинською єпархією Православної церкви України митрополит Михаїл, підприємець, депутат обласної ради Володимир Дейна.

Вітаємо їх з цим святом. Зичимо доброго здоров’я і можливості втілювати у життя всі задуми.

Іменинники 9 травня – Василь, Георгій, Степан і Тамара.
Волинянам, які мають ці імена, бажаємо здоров’я, радості від життя й любові від близьких.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• Сьогодні не варто погоджуватися на спонтанні покупки.
• Також не можна позичати друзям гроші чи речі.
• У цей день заборонено сердитися та гнівитися на рідних.

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